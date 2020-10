TAV a Sona: Ecco tutta la cartografia aggiornata dell’infrastruttura che si sta realizzando a Sona

Lo scorso lunedì si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori di realizzazione della galleria di Lonato del Garda, opera tra le più importanti del cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria della tratta Brescia Est–Verona (nella foto sopra).

All’appuntamento erano presenti anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, l’assessore della Regione Lombardia, Claudia Terzi, i Sindaci dei Comuni attraversati dalla linea AV/AC Brescia Est–Verona, compreso il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, i vertici del Consorzio Cepav Due (General Contranctor) e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Quello di lunedì è stato un appuntamento formale in quanto, in realtà, e il Baco lo ha documentato più volte, i lavori sul territorio di Sona sono iniziati da mesi, come testimoniano i cantieri aperti lungo tutto il lato sud della linea attuale, e già impattano sulla viabilità, come a Lugagnano dove è chiuso il sottopasso che collega la frazione a Caselle o come nel territorio di San Giorgio in Salici dove è aumentato in maniera considerevole il transito di mezzi pesanti.

Ancora aperta è poi la grave questione inerente il futuro dell’Azienda ANCAP, che è posizionata proprio lungo il passaggio della nuova linea e per la quale sono ancora molto incerte le prospettive.

Il Comune di Sona in questi giorni ha messo a disposizione dei cittadini sul suo sito tutta la cartografia aggiornata dell’infrastruttura ferroviaria che viene realizzata sul territorio sonese.

Gli uffici del Comune sono a disposizione dei cittadini per ogni richiesta di informazione tecniche, urbanistiche e progettuali, con riferimento particolare all’architetto Luigi Bimbato, istruttore tecnico.

La stessa Amministrazione, con il Sindaco Mazzi e l’Assessore delegato Dalla Valentina, si è resa disponibile per quei cittadini che volessero avere indicazioni su quest’opera che sicuramente segnerà profondamente il nostro territorio.

Infine, è possibile contattare la Polizia Locale per le segnalazioni di problemi creati dai lavori in corso in tema di rumori, polveri, danni e traffico.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.