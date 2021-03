TAV a Sona: Domenica viene demolito il cavalcavia autostradale a San Giorgio in Salici

Ascolta questo articolo

Come avevamo anticipato, domenica prossima 7 marzo viene demolito il cavalcavia autostradale che da via Segradi a San Giorgio in Salici supera l’autostrada Torino-Venezia (nelle foto di Giulio Braggio quello che rimane del cavalcavia).

L’intervento si è reso necessario in quanto Cepav 2 per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità TAV sul nostro territorio deve costruire un nuovo cavalcavia denominato “IV32”, demolendo l’attuale.

I lavori in zona sono iniziati da tempo, tanto che a metà gennaio vi era stata l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale Mori che chiudeva a San Giorgio in Salici per due anni al traffico via Segradi in corrispondenza proprio del cavalcavia autostradale.

L’ordinanza del Comune di Sona prevede, infatti, che fino al 18 gennaio 2023 venga chiusa al traffico via Segradi in corrispondenza del cavalcavia autostradale, con la deviazione del traffico veicolare sull’asse San Giorgio in Salici–Castelnuovo del Garda, sul percorso vie Palladio e Betulla per poi proseguire nel Comune di Castelnuovo sulle vie Galilei, Stazione, Mongabia e Oliosi per poi rientrare nel Comune di Sona con le vie Casa Fasani, Brolino e Finiletto e viceversa. L’ordinanza prevede anche la deviazione della linea di trasporto pubblico sul percorso via Mongabia, SR 11, via Platano, via Cherubina, via Da Vinci e viceversa.

Ora si arriva ad uno dei punti nodali dell’intervento, la demolizione dell’attuale cavalcavia autostradale. Per questo, dalle 20 di sabato 6 marzo alle 6 di domenica 7 marzo, chiude il tratto dell’autostrada fra Sommacampagna e Peschiera, in entrambe le direzioni.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Sommacampagna. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Peschiera.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna.

