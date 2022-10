TAV a Sona: Chiusura di via Campagnola, il disagio colpisce anche le attività commerciali

Come abbiamo già scritto più volte, dallo scorso 10 ottobre è stata chiusa la strada che collega località Valle di Sona con Sommacampagna. Motivo dell’interruzione della circolazione – che proseguirà fino a febbraio del prossimo anno – sono i lavori in corso per la realizzazione della TAV, l’infrastruttura ferroviaria per la tratta Brescia Verona.

Le deviazioni prevedono il passaggio sulla provinciale Morenica, verso est, o dal ponte San Francesco, verso ovest. Per i residenti c’è un’opzione facilitata su via Campagnola, la strada bianca parallela a quella chiusa.

La questione, che abbiamo segnalato negli scorsi giorni, è però che via Campagnola risulta ora percorsa da un traffico intenso e non solo dai residenti, nonostante i cartelli segnaletici di divieto, con conseguenti problemi derivanti dalla ridotta larghezza della careggiata e dal flusso anomalo di vetture.

A seguito della pubblicazione dei nostri articoli, sono arrivate in redazione altre segnalazioni di disagi che sta generando quell’interruzione stradale. Come quelle di alcuni genitori di ragazzi che per andare a scuola devono utilizzare i trasporti pubblici e che si trovano in difficoltà in quanto i mezzi non possono passare dalle linee previste.

Una segnalazione accorata arriva anche da una commerciante, la titolare del negozio sito in valle di Sona Abbigliamento Graziella e Tabaccheria n. 9. “Vi faccio notare – scrive – che in Valle di Sona ci sono tre attività commerciali: noi, il ristorante La Tana di zio Nando ed il mulino Rossi”. La segnalazione prosegue indicando che, oltre ai disagi patiti dai residenti, l’interruzione stradale ha creato un “gravoso danno economico” anche alle attività commerciali, “in un periodo già molto difficile essendo appena usciti da due anni di blocco per pandemia. Non è sicuramente facile trovare soluzione a tutto ciò, ma con un po’ di buon senso, si sarebbe potuto arrivare ad una soluzione migliore per tutti e, soprattutto, per tutelare anche la realtà commerciale del paese”.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.