TAV a Sona: Cepav realizza due attraversamenti pedonali rialzati a San Rocco

Con ordinanza n. 5 del 24 gennaio a firma del responsabile del settore polizia locale di Sona, Roberto Mori, è stata ordinata a Cepav due, soggetto affidatario dell’esecuzione dei lavori inerenti la TAV per la tratta alta velocità Brescia-Verona, “la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati di cui uno in via San Rocco a mt 75 dall’intersezione con via Brunelli e l’altro in via Brunelli immediatamente ad ovest dell’intersezione con via Giusti del Giardino”.

E’ stata, quindi, disposta la limitazione della velocità a 30 km/h nel tratto dal civico 12 di via San Rocco compreso fino al civico 5 di via Brunelli e autorizzata, durante il compimento dell’opera, la “circolazione stradale a senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico”.

Tale ordinanza trae origine da una richiesta di Cepav due, giunta all’esito di numerosi incontri con l’amministrazione e la cittadinanza, e muove dalla necessità “di adottare i più opportuni provvedimenti viabilistici” atti a collimare le esigenze connesse allo svolgimento dei lavori della tratta alta velocità con quelle della sicurezza della circolazione stradale nella località San Rocco di San Giorgio in Salici.

