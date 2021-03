Tav a Sona: “Attenzione in via Libia per il continuo passaggio di camion”

Ascolta questo articolo

Come abbiamo raccontato sul numero del Baco che trovate in edicola, con anche una planimetria che spiega gli interventi in corso, proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di realizzazione della TAV sul territorio del Comune di Sona.

Oltre ai grandi cantieri aperti (nella foto sopra di Giulio Braggio quello di San Giorgio in Salici), il segno più evidente dell’avanzamento dei lavori è costituito dal continuo passaggio di mezzi pesanti, che hanno ormai assunto una frequenza importante che sta impattando sulla viabilità e sulla tenuta delle strade.

Una segnalazione in questo senso ci arriva in queste ore da via Libia, la strada tra Sona e Sommacampagna che passa di fronte allo stabilimento Ancap e che è diventata sicuramente una delle più trafficate dei camion della TAV.

“Volevo avvisare le persone che camminano, runner, ciclisti ma anche automobilisti – scrive un nostro lettore – della pericolosità di via Libia. Sabato hanno abbattuto lo specchio che usiamo noi dipendenti per vedere se arrivano camion. Ci sono già stati due piccoli incidenti, senza feriti per fortuna, ma il rischio è sempre alto”.

Sembra che sia previsto un allargamento della carreggiata stradale per rendere più sicuro il transito dei mezzi.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.