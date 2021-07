Tav a Sona: A San Giorgio qualche difficoltà con la realizzazione della galleria. Riapre il sottopasso di via Betlemme a Lugagnano

Abbiamo ormai abbondantemente superato il primo anno dall’apertura dei cantieri dell’Alta Velocità nel Comune di Sona. Il territorio appare già ora notevolmente trasformato e alcune delle opere che andranno poi a costituire la tratta stanno cominciando a prendere forma. Eppure, se ci basiamo sul programma inizialmente prestabilito, dovremmo attendere come minimo altri quattro anni prima di cominciare a vedere la fine.

Ad oggi, i responsabili dei lavori assicurano che non ci sono ritardi rispetto alla tabella di marcia. Tuttavia, qualche imprevisto di natura tecnica potrebbe essere dietro l’angolo e cambiare leggermente quelle che sono le carte in tavola. Come di consueto, abbiamo voluto parlare di questo con il sindaco Gianluigi Mazzi, al quale abbiamo posto alcune domande per avere un quadro completo sull’attuale situazione relativa all’Alta Velocità nel nostro Comune.

Pochi mesi fa abbiamo detto che le tempistiche di avanzamento dei lavori erano in linea con il cronoprogramma. Ad oggi possiamo ancora dire lo stesso?

La questione legata ai tempi e alla durata dei lavori è cara soprattutto ai cittadini di Lugagnano e San Giorgio in Salici dal momento che la presenza dei cantieri li obbliga a percorrere tragitti più lunghi per raggiungere le località limitrofe. Ho personalmente girato questa stessa domanda ai responsabili della realizzazione dell’opera, i quali mi hanno assicurato che siamo sostanzialmente in linea con quello che era il piano iniziale, anche perché per ora non sono state riscontrate complicanze che potessero compromettere l’avanzamento dei lavori. Eventuali ritardi potrebbero però presentarsi per via di imprevisti di natura tecnica: ad esempio, pare che potrebbero esserci dei problemi dovuti alla presenza di acqua nel terreno nell’area dove sarà scavata la galleria di San Giorgio (nella foto, fornita dall’ufficio tecnico del Comune di Sona). Non ci saranno sicuramente rallentamenti per mancanza di risorse o per degli stop di natura organizzativa, perché tutti i cantieri sono operativi a pieno regime.

Possiamo approfondire meglio questo aspetto legato ai possibili imprevisti tecnici che potrebbero rallentare la realizzazione della galleria di San Giorgio?

Come amministratori, all’inizio del mese di maggio, abbiamo avuto la possibilità di entrare in tutti i cantieri più importanti per poter fare un sopralluogo, accompagnati da una commissione tecnica del Comune. Devo dire che siamo rimasti molto impressionati sia dall’imponenza dell’opera, che dall’organizzazione e dalla trasparenza che caratterizza il loro modo di lavorare. In questa occasione i tecnici hanno avuto la pazienza di illustrarci le difficoltà di natura ingegneristica che stanno incontrando e in particolare questa situazione problematica che hanno riscontrato sul lato ovest della galleria, sul versante che guarda verso Castelnuovo per intenderci. Qui, durante la procedura di palificazione, necessaria a costruire quella che sarà poi la struttura della galleria artificiale, hanno constatato la presenza di una grande abbondanza di acqua nel terreno, rispetto al versante ad est. Ciò è dovuto ad una diversa altezza delle falde acquifere sottostanti. Questo comporta, tra l’altro, che alcune aziende agricole in prossimità di quell’area, a causa del taglio compiuto dalla galleria, rimangano escluse dai rifornimenti idrici che ricevevano dai pozzi. Per ora stanno ovviando al problema raccogliendo l’acqua che fuoriesce dal terreno durante lo scavo in alcune cisterne, che vengono poi consegnate agli agricoltori, i quali poi possono utilizzarle per l’irrigazione. Ovviamente abbiamo richiesto che ad opera conclusa, il problema possa essere risolto in maniera definitiva. Naturalmente questa situazione non era stata inizialmente preventivata e potrebbe portare a qualche leggero ritardo nella costruzione della galleria.

Durante questi mesi avete avuto notizia di episodi di furti, vandalismo o sabotaggio all’interno delle aree di cantiere?

Mi è stato riferito che fortunatamente non si sono verificate situazioni particolarmente gravi o spiacevoli. È capitato per esempio un episodio di manomissione del timer del semaforo che regola il passaggio delle auto presso il sottopassaggio di via Mincio, ma al di là di questo non ci sono stati altri fatti rilevanti di questa tipologia. È capitato invece qualche episodio di intrusione all’interno dei cantieri: si tratta prevalentemente di persone che, evidentemente ignare del pericolo, oltrepassano le recinzioni e si introducono a piedi all’interno pensando anche semplicemente di fare una passeggiata o di raggiungere attraverso una via più breve qualche località vicina. Solitamente questi soggetti vengono intercettati dall’attento servizio di vigilanza che si occupa di sorvegliare l’area e prevenire il verificarsi di eventi spiacevoli. Naturalmente, qualora ce ne fosse bisogno, ci tengo anche io a ricordare a tutti i cittadini l’elevato rischio di incidenti che comporta un accesso non autorizzato nei cantieri e che perciò, introdursi al loro interno, per qualsiasi ragione, è assolutamente vietato.

Come procede la manutenzione delle strade interessate dal passaggio dei numerosi mezzi pesanti?

Ho chiesto personalmente ai responsabili dei lavori di fare attenzione allo stato degli asfalti e a tal proposito è stata appena riasfaltata via De Amicis a Lugagnano, sulla quale c’è stato un grande intervento da parte dell’Enel per portare l’elettrodotto fino a Messedaglia. Allo stesso tempo, è stato rifatto l’asfalto anche su tutte le strade di cantiere di San Giorgio. Su questo devo dire che, a fronte di segnalazioni puntuali, i loro interventi di manutenzione sono sempre molto tempestivi.

Sappiamo che in questo tipo di circostanze le lamentele, anche legittime, dei cittadini, non mancano mai. Quali sono gli aspetti critici che stanno causando maggior malcontento?

Le segnalazioni che ci arrivano da parte della cittadinanza riguardano per lo più il sollevamento di polveri e il transito, talvolta a velocità eccessivamente sostenuta, dei mezzi pesanti. Anche per questo, sono state create delle strade apposite per i mezzi di cantiere e alternative alle vie preesistenti destinate alla circolazione ordinaria, come ad esempio in via Campagnola, dove una di queste nuove strade è stata creata recentemente. Qualcuno poi probabilmente è rimasto scosso dall’invasività e dalla profondità degli scavi che stanno cominciando a vedersi laddove ci sarà la galleria, ma su questo mi sento di rassicurare che una volta che l’opera sarà terminata e anche la porzione di galleria artificiale verrà ricoperta, anche l’impatto visivo e lo sconvolgimento del paesaggio sarà ridimensionato.

Parlando invece delle opere perequative che sono state concordate con Cepav, a che punto siamo?

Direi che si sta procedendo e qualcosa si sta già concretizzando. Infatti, è stata da poco completata la rotatoria tra via Rampa e via Belvedere e tra qualche mese si dovrebbe iniziare con la realizzazione di due ulteriori rotatorie: una a pochi metri dall’isola ecologica all’incrocio tra via Campagnola e via Terminon e un’altra sempre su via Campagnola all’altezza dell’incrocio con strada San Giorgio. Stanno anche per iniziare i lavori per diverse piste ciclabili, una in località Valle, poi diverse a Mancalacqua. In particolare, con queste ultime si andrà a formare una rete di piste ciclabili collegate tra di loro che permetteranno di spostarsi in un’area che comprenderà via Siberie, via Mincio, via Festara, via Molinara e via Capitello.

Una novità importante interessa invece gli abitati di Lugagnano. Con lunedì 2 agosto riapre finalmente il sottopasso di via Betlemme, un percorso molto usato soprattutto per chi intende fare attività fisica all’aperto, o anche solo per una passeggiata fuori dal centro abitato. Bisognerà invece attendere il settembre del 2022 per la riapertura del sottopasso di via Rampa, nodo viabilistico fondamentale tra Lugagnano e Caselle.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.