Tav a San Giorgio in Salici. Nell’incontro organizzato dalla consulta il nodo delle gallerie e la gestione dei cantieri

Nella serata di giovedì 23 giugno si è tenuta l’attesa riunione organizzata dalla Consulta di San Giorgio in Salici. Presenti i responsabili tecnici per i lavori della TAV, oltre al sindaco Gianluigi Mazzi, gli assessori Monia Cimichella ed Elena Catalano e, ovviamente, ai componenti della consulta quali Marco Oliosi in qualità di presidente, Gianluigi Sette vicepresidente ed il consigliere Moris Vantini.

Visto il grande caldo, la consulta ha avuto (l’apprezzatissima) idea di tenere l’incontro sul prato antistante la sala civica di via don Castello.

Dopo gli interventi d’introduzione di Marco Oliosi e Moris Vantini, che hanno illustrato il ruolo della consulta ed il programma futuro per rilanciare le attività ludico-sociali che si erano interrotte durante la pandemia, ma che tanto stanno a cuore ai giovani della frazione, il microfono è passato ai responsabili tecnici di Cepav2 per il Veneto ed in particolare per la tratta nel Comune di Sona.

L’ing. Germani, vicedirettore di costruzione per Cepav2 per le opere che ricadono nella regione Veneto, ha parlato dell’importanza dell’opera in funzione dei collegamenti Ovest (Lisbona)-Est (confini dell’Ucraina) ma si è poi soffermato sul tracciato nel nostro Comune.

Il tratto San Giorgio in Salici-Sona prevede una galleria naturale che parte ai confini con Castelnuovo e sbocca in zona Tagliaferro per poi proseguire in galleria artificiale fino a via Campagnola (Valle di Sona). La tratta prosegue poi in rilevato a fianco della linea storica esistente.

Germani ha affermato che attualmente l’opera relativa alla galleria naturale di San Giorgio sta proseguendo secondo i tempi previsti dal programma lavori: attualmente sono arrivati ad un terzo dello scavo della galleria. Una curiosità: ella zona della galleria di San Giorgio in Salici sono emersi dallo scavo e raccolti circa quaranta grandi massi che raccontano la storia dei ghiacciai delle nostre colline moreniche.

Si sta lavorando su due fronti: sia dal lato Brescia che dal lato Verona, per incontrarsi poi al centro; è stata anche realizzata la deviazione della corsia sud dell’autostrada A4 per permettere i lavori della galleria sottostante. Non si hanno grossi ritardi, se non quello relativo sia ai materiali (dovuto all’incremento del prezzo e alle tempistiche di arrivo delle forniture, come abbiamo scritto).

L’ingegnere ha affermato che per il ripristino del ponte sull’A4 di via Segradi bisognerà aspettare l’estate del 2023. Nella zona invece della Valle di Sona sono previste due rotatorie, a nord e a sud della linea; il sottopasso nuovo dovrebbe essere ultimato ed aperto per gennaio 2023; a settembre 2022 invece dovrebbe chiudere l’attuale sottopasso dove è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale. Arrivando poi alla strada provinciale 26, quella che collega Bussolengo a Sommacampagna, la realizzazione del nuovo cavalcavia, una volta completate le due spalle, è prevista per gennaio 2023.

In merito poi all’utilizzo di materiali e terre non conformi l’ingegner Bellizzi, responsabile del sistema gestione ambientale del Consorzio Cepav2, ha dichiarato che durante la fase di esplorazione e progettazione sono stati rilevati ben 25 siti di materiale non conforme proveniente da demolizioni edilizie e rifiuti vari, tipo pneumatici agricoli e altro. Tutti questi siti sono stati bonificati a carico di Cepav2 e i materiali sono stati conferiti nelle apposite sedi di smaltimento.

Bellizzi ha poi parlato del progetto di monitoraggio ambientale dell’opera: “Abbiamo due territori attraversati, il che significa che abbiamo un confronto costante con due enti di controllo, le Arpa di Veneto e Lombardia, tra le più all’avanguardia del territorio nazionale. Noi abbiamo un confronto stretto su quello che sono le criticità dell’opera: i monitoraggi occupano tutta la nostra attività lavorativa, dalla fase documentale a quella operativa, la supervisione da parte dell’Osservatorio Ambientale di Tratta composto da regione Lombardia, regione Veneto, rappresentanti dei Comuni lombardi, di quelli veneti, ARPA Lombardia, ARPA Veneto, dipartimento di Verona e dipartimento di Brescia, ISPRA che coordina le due Arpa. Questo ci permette di avere un confronto periodico per poter approfondire le criticità del territorio”.

Parlando poi di volumi di scavo il geom. Mercanti, responsabile del controllo operativo del sistema di gestione ambientale, ha fornito il dato di circa 9 milioni di metri cubi scavati di cui circa il 70% viene poi riutilizzato in sede con un esubero del 30% di cui è previsto lo spostamento presso le sedi autorizzate da ARPA.

Ogni trasporto di materiale è tracciato dal punto di vista della quantità e della composizione del contenuto. Ancora l’ingegner Bellizi ha riferito di operare in contatto con le ARPA di Lombardia e Veneto per monitorare costantemente le lavorazioni dei cantieri e contenere i disagi dovuti soprattutto al traffico di mezzi pesanti, polveri, vibrazioni con una particolare attenzione alle falde acquifere, all’ecosistema ed alla fauna del territorio.

Al termine delle relazioni dei tecnici ci sono stati alcuni interventi di cittadini, quasi tutti coinvolti direttamente dai lavori dei cantieri, che hanno lamentato disagi e lentezza di intervento soprattutto per quel che riguarda la gestione del traffico di mezzi pesanti (forti velocità e occupazione delle strade) e la situazione degli asfalti soprattutto in zona Corte e zona Borghe.

Una delle preoccupazioni dei cittadini è rivolta alla fine dei lavori, quando i treni sfrecceranno a 300km all’ora. Basteranno le opere di contenimento dei rumori e delle vibrazioni? I tecnici di CEPAV2 hanno affermato che per almeno tre anni dopo il completamento dell’opera ci sarà un monitoraggio costante per rilevare eventuali situazioni critiche ed intervenire con tempestività.

La riunione si è conclusa con la promessa di un prossimo incontro, presumibilmente durante il gennaio del 2023, per fare di nuovo il punto sulla situazione dei lavori.

Servizio realizzato con la collaborazione di Elisa Oliosi.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.