“T’Appartengo” di Ambra: fenomenologia di un successo che non deve sorprenderci

Ed ecco quello che non ti aspetti: Ambra Angiolini canta ad X Factor T’appartengo e va dritta in testa alla classifica dei singoli più venduti della settimana. Perbacco. Un pezzo di 28 anni fa che ritorna clamorosamente. Un pezzo considerato all’epoca il trash, anzi, che più trash non si può, cantato da una ragazzina sfrontata e costretta ad esprimersi cogliendo i suggerimenti tramite un auricolare dall’autore del programma (Gianni Boncompagni).

Se questo fosse un tema, il titolo sarebbe: “Ma siamo diventati pazzi”? Oppure: “La musica sta andando alla deriva!”. Già, perché a noi piacciono le frasi precostituite, la critica feroce a ciò che nella sua diversità ci appare irrimediabilmente fuori dagli schemi. E poi quel pizzico di spiacevole fastidio che ci attanaglia ogni qual volta qualcosa diventa improvvisamente popolare contro ogni aspettativa.

Ma allora, quale potrebbe essere la ragione di questo incredibile successo di Ambra? Proviamo a capirlo. Premettiamo che nell’arte, e la musica ne è evidentemente una nobile componente in tutte le sue sfaccettature, i calcoli matematici non sono permessi. E per fortuna, direi.

Punto primo: la canzone. Una sorta di rap dell’epoca, con ritornello a giro melodico centrale, estremamente in linea con le tendenze della musica di oggi. Insomma, T’Appartengo potrebbe essere stata scritta il mese scorso, tanto è vero che il pubblico giovane che l’ha scoperta, l’ha trovata straordinariamente attuale.

Punto secondo: il testo di questo pezzo è stato scritto da un tale Franco Migliacci. Uno che ha scritto delle cosine interessanti. Tipo Nel blu dipinto di blu (Volare), Che sarà, Fatti mandare dalla mamma, Tintarella di luna, Non son degno di te, Una rotonda sul mare, Ma che freddo fa, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Ancora, Uno su mille piuttosto che Rocking Rolling di Scialpi, che ha lanciato e prodotto. Come a dire, mica il primo arrivato. Uno abbonato a fabbricare grandi successi. Uno che ha sempre saputo leggere e trasformare in successo tutto ciò che ha toccato.

Punto terzo: la bambolina telecomandata di nome Ambra Angiolini è diventata un’attrice di successo, vincendo un David di Donatello, un Nastro d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro.

Ma a questo punto siamo certi che la percezione dell’epoca, ovvero dell’attribuzione dell’aggettivo “trash”, fosse corretta? I social fanno accadere tutto velocemente, e quindi le continue condivisioni di T’appartengo lo hanno trasformato in un trend topic in un battibaleno.

Del resto, in questo periodo di “attesa” del prossimo Festival di Sanremo, distante poco più di un mese e mezzo, c’era bisogno di un pezzo cantabile, fresco, liberatorio. Al netto di Tananai e dei Pinguini Tattici Nucleari, in questo periodo non c’era.

Ecco che T’appartengo era proprio quello di cui si sentiva il bisogno, in coda ad un anno che sta finendo portando in eredità al 2023 i timori per la guerra e la crisi economica imperante. Ecco che “T’appartengo e io ci tengo, se prometto poi mantengo. M’appartengo e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni”, diventa una sorta di esercizio metrico di condivisione necessario, una sorta di abbraccio virtuale comune di cui si sentiva davvero bisogno.

No, non siamo diventati pazzi, e la musica non sta a dando alla deriva. Siamo figli del nostro tempo, e al Natale 2022 la solita Last Christmas non bastava più. Buon Natale a tutti!