Tante le segnalazioni di furti sul territorio di Sona. Ma ai Carabinieri non arrivano denunce

Negli ultimi giorni sulle pagine social del territorio di Sona, e pure sulle diverse chat di controllo di vicinato, si ripetono quotidianamente e sempre più frequenti segnalazioni di furti, o di tentati furti, nelle abitazioni delle frazioni del nostro Comune.

“Attenzione, in via Tal dei Tali tentativo di furto in casa alle 19.10 circa”, “I ladri sono passati anche da via Pinco Palla”, “Ladri all’opera in via Caio e Sempronio, per fortuna i proprietari delle abitazioni li hanno messi fuga”. Questo il tenore dei post e dei commenti che si susseguono giorno dopo giorno e quasi ormai ora dopo ora.

Una situazione che, ovviamente, sta creando un grave clima di allarme diffuso tra i cittadini di Sona, per quella che appare come una vera offensiva in grande stile di bande di malviventi, casa per casa e via per via.

A fronte di tante segnalazioni social, però, ai Carabinieri di Sommacampagna non risultano denunce. Certo, purtroppo qualche effrazione sul territorio viene segnalata, si tratta di un fenomeno presente da sempre. Ma sono episodi sporadici, certo non una situazione gravissima e di assoluta emergenza come quella che sembra emergere dalla lettura dei social.

E allora cosa sta succedendo? Ne abbiamo parlato con il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, primo responsabile della sicurezza del territorio.

“Effettivamente anch’io mi sono preoccupato, leggendo certi commenti e certe segnalazioni. Mi sono quindi attivato subito con i Carabinieri della stazione di Sommacampagna – spiega Mazzi – per evidenziare la situazione critica territoriale e capire se si poteva organizzare qualcosa di speciale per informare i cittadini. Ma, ed è stata qui la sorpresa, i Carabinieri si sono molto stupiti. Pur essendo sempre presenti sul territorio e pur avendo sempre sotto controllo il polso della situazione, non hanno ritorni di una simile ondata di furti, o tentati furti, nelle abitazioni. E, soprattutto, non hanno ricevuto denunce in tal senso. Qualcuna ogni tanto arriva, purtroppo è un fenomeno che capita. Ma certo non stiamo vivendo una situazione di allarme sociale e di pericolo grave come quello che deborda da Facebook”.

“Quindi i miei consigli, concordati con i militari dell’Arma, sono sempre quelli – indica il sindaco di Sona -: Per prima cosa, se si subisce un tentativo di furto o un furto, il reato va denunciato ai Carabinieri. Ripeto, ai Carabinieri, non a Facebook o al Sindaco Mazzi. Seconda cosa, utilizzare i social con attenzione e responsabilità. Se sicuramente può avere senso segnalare problemi, la cosa va fatta senza mai spargere a piene mani terrore, soprattutto quando di quello che si riporta, e accade spesso, non si ha esperienza diretta ma si tratta solo di ‘sentito dire’. Creando allarme non si fa mai un buon servizio alla comunità in cui si vive. Ricordiamoci che esistono le forze dell’ordine, rivolgiamoci a loro quando ve ne sia la reale necessità”.

E’ importante qui sottolineare che anche la variabile del numero di denunce può permettere di rafforzare la richiesta del comandante ai propri superiori per aumentare il personale delle forze dell’ordine sul territorio di Sona e Sommacampagna, per debellare o ridurre il problema. Quindi le denunce hanno un doppio valore: tutelare i nostri beni e rendere noto il problema.

“Con questo – conclude Mazzi – sono convinto dell’importanza dell’aiuto reciproco tra concittadini e vicini per darci una mano a proteggere le nostre abitazioni. Ma, ripeto, serve responsabilità e dobbiamo sempre e solo avere come riferimento le forze dell’ordine”.

Nel frattempo, il sindaco Mazzi ha disposto di aumentare la presenza sul territorio della polizia locale, soprattutto nella fascia dalle 17 alle 20, aggiungendosi così al prezioso lavoro dei Carabinieri che già operano.