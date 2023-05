Tamburello. Giro di boa di metà stagione: La serie C si conferma combattutissima, in serie D domina San Floriano

Concluso il girone di andata di un campionato si è soliti dare uno sguardo alle classifiche con un focus particolare ai nostri campionati provinciali di tamburello di serie C e D.

Serie C

Iniziamo dalla combattutissima serie C dove da qualche anno ad ogni squadra viene associato un “nome d’arte” alla NBA ed è così che abbiamo: I Lupi di Villafranca, i Draghetti del Salvi, I Corvi di Castelnuovo, gli Orsetti del Cuore di Fumane, gli Young Lions di Cavaion, le Piovre di Povegliano, le Zanzare di Negarine, le Aquile di Mazzurega, le Mummie di Palazzolo e gli Orchi di Cavaion. Praticamente un boschetto della mia fantasia, come canta il mitico Elio.

La Classifica: Villafranca 24, Salvi 23, Castelnuovo 21, Fumane 20, CavaionC 9, SommaPovegliano Negarine e Mazzurega 8, Palazzolo 6 e Cavaion Pachera 5.

Stagione veramente combattuta ma con un netto distacco di punti tra le prime quattro squadre e le restanti sei.

Villafranca

In vetta troviamo il Villafranca di Mr. Barlottini che, grazie all’innesto del fortissimo “cavaleto” (mezzovolo) Zandonà, continua a mietere vittime e condurre la classifica dalla prima giornata. Oltre al possente centrale il Villafranca può fare affidamento al “sonese” Giacomelli, abile fondocampista e talentuoso battitore ed allo “straniero-Trentino” Walter Turri.

Salvi

Ad una lunghezza di distanza troviamo il Salvi che, orchestrato dal nuovo brillante allenatore Gianmaria De Marchi, sta mostrando un buon tamburello e specialmente in casa riesce ad esprimersi al meglio. Da segnalare le ottime giocate del “Lugagnanese” Cerpelloni e del famosissimo Fabio Bertoncelli detto “la Stella della Canova di Sona” (anca se adesso el sta a Valès). Positiva fino ad ora la stagione del giovane Luca Facchinetti detto “il figlio dei Pooh” e del “Bussolenghese” Federico Girelli.

NewCastle (Castelnoo per i non anglofili)

Seguono i neri Corvi del NewCastle che possono fare affidamento su un ottimo fondocampo e su un centrale di esperienza come Turco. I Corvi sono riusciti ad espugnare Corte Salvi con una buona prestazione ed a strappare un punto nella tana dei Lupi a Villafranca.

Fumane

Chiude il gruppo di alta classifica il Fumane con i suoi Orsetti del Cuore trainati dal veterano Boldo assieme ai giovani Coati Junior e Busselli senza dimenticare il barbuto capitan Cavaioni.

Palazzolo

Le Mummie di Palazzolo risentono del salto di categoria e stanno navigando in zona retrocessione. Purtroppo perdono, causa infortuno, l’ottimo Mirko Righetti. A Mirko il nostro augurio di una pronta guarigione.

Pronostico

ll caldo in arrivo potrebbe riservare qualche sorpresa nel girone di ritorno ma ritengo che la favorita, come detto ad inizio stagione, sia sempre il Villafranca. I Lupi sono una squadra forte in tutti i reparti e quella che fino ad oggi ha messo in scena il miglior tamburello d’attacco.

Serie D

In serie D assistiamo al dominio incontrastato dei Girasoli di San Floriano che possono vantarsi di avere in panchina nientepopodimeno che il sindaco di Verona Damiano Tommasi. I Girasoli sono attualmente imbattuti e decisamente di categoria superiore rispetto alle avversarie. Il tridente formato da Renzi, Gottoli e dal veterano Coati sembra inarrestabile e il San Floriano si candida a pieni voti come favorita per il titolo di campione provinciale.

La Classifica: San Floriano 30, Arbizzano 26, Bussolengo 22, Treiese e Cavalcaselle 20, Bardolino 18, Settimo 14, Negarine 8, San Pietro e Mazzurega 5, Valgatara 3.

Ricordiamo che le prime tre classificate, nei rispettivi campionati di serie C e D, parteciperanno ai playoff ed andranno a contendersi lo scudetto contro le prime classificate delle regioni Lombardia, Piemonte e Trentino.

Buon Tamburello a tutti.