Tabaccaio di Lugagnano muore in uno scontro con la sua moto in Trentino

Un grave lutto ha colpito la frazione di Lugagnano attorno all’ora di pranzo di sabato 30 luglio.

In Trentino, lungo la strada che porta al passo del Brocon, nei pressi di Ronco Fosse, un violentissimo scontro tra un auto ed una moto ha infatti purtroppo visto il decesso di Mauro Biemmi, sessantenne, titolare della tabaccheria presente proprio nel centro di Lugagnano, accanto al semaforo.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso, ma sembra che il Biemmi, in moto, si sia scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta, riportando ferite letali.

L’uomo è morto sul colpo per i politraumi. L’allarme è scattato immediatamente, un allarme da codice rosso: la risposta dei soccorritori è stata veloce ma inutile e il medico ed i sanitari arrivati sul luogo dello scontro non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Mauro Biemmi.