Switch off: A Palazzolo e al Bosco di Sona (e non solo) in molti non riescono più a vedere i canali RAI

Sembrava che lo switch off dell’8 marzo scorso potesse risolversi in poco più di una formalità, con la semplice necessità di risintonizzare i canali, ed invece anche per molti telespettatori del nostro territorio, in particolare al Bosco di Sona e a Palazzolo ma non solo, si è trasformato in un problema ad oggi ancora insoluto: l’impossibilità di vedere RAI 1 e RAI 2 e la difficoltà di sintonizzarsi su RAI 3.

E tutto questo nonostante per tempo, sotto la spinta della martellante campagna informativa degli ultimi mesi, i cittadini si siano dotati di televisori di ultima generazione e di decoder, affrontando spese spesso non indifferenti.

Ad oggi dai numeri di servizio della RAI arrivano poche indicazioni, la più centrata delle quali sembra essere quella di rivolgersi ad un tecnico per far verificare antenna e impianto. Sembra, infatti, che la Rai abbia spostato i canali su una frequenza che gli amplificatori non recentissimi non riescono a prendere. Operazione che anche qui, ovviamente, presenta il suo costo.

Spesa o non spesa, chi non riceve ancora i canali RAI è necessario che si attivi in quanto il problema in ogni caso non andrà a risolversi da solo, poiché per il Veneto la transizione alle nuove frequenze è completata.