“Super Palasol, sblocca i livelli con noi”: Una nuova stagione di sfilate per il Carro di Carnevale del NOI di Palazzolo

Riuscirà SuperMario, affiancato dal fidato fratello Luigi, a far fuggire la principessa Daisy dal castello dove è imprigionata sottraendola dalle grinfie del drago Bowser?

Questo è quello che si domandano i ragazzi di Palazzolo che in queste settimane sfilano in giro per la provincia rappresentando i personaggi e le vicende del simpatico idraulico della Nintendo con il loro carro di carnevale intitolato “Super Palasol, sblocca i livelli con noi”.

Corrado Melchiori, presidente del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo che nel gruppo cura la parte organizzativa, ci racconta qualche dettaglio di quanto sta alle spalle della colorata e divertente iniziativa.

“Il titolo che abbiamo dato al carro – spiega Marchiori – fa riferimento al mondo dei videogiochi di cui SuperMario è uno dei personaggi più conosciuti. Quando nell’ambiente virtuale si superano le prove richieste, si ‘sbloccano’ i livelli e si gioca in uno scenario più impegnativo. Questo è quello che è capitato anche a noi quando dopo aver valicato con la preparazione del carro il decimo anno di attività siamo entrati con quest’anno con l’undicesima edizione in un ‘livello’ superiore per impegno e struttura”.

“Siamo riusciti con un’enorme dose di buona volontà e con l’aiuto indispensabile di tantissime persone, in totale più di cento sono coinvolte a vario titolo nell’operazione, a ripresentarci con un gruppo che si è allargato ed abbraccia tutte le fasce di età. Ognuno di loro con grande entusiasmo contribuisce a rendere magico l’appuntamento con la sfilata, ben 18 sono quelle previste per quest’anno in tutta la provincia, e fa dimenticare in fretta la fatica e l’enorme quantità di tempo che bisogna dedicare affinché tutto proceda per il verso giusto”.

“Colgo l’occasione – prosegue il presidente del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo – per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del carro, chi con un contributo di manodopera, chi rendendo disponibile il materiale e gli spazi necessari e chi ci ha aiutato con un contributo economico. In modo particolare ci tengo a spendere una parola in più per le sarte che, con grande passione e capacità, hanno svolto un lavoro fantastico per preparare i coloratissimi costumi indossati da ognuno dei circa settanta figuranti. Il nostro è un immenso lavoro di sacrificio ed impegno che comunque viene ripagato dal divertimento che portiamo agli spettatori nei paesi e dalle soddisfazioni che riceviamo ad ogni sfilata”.

La lunga stagione delle sfilate è già cominciata ed il calendario è fitto come non mai; se vi capita in giro per la provincia di incontrare il carro di SuperMario e dei suoi simpatici amici non perdete l’occasione di farvi un selfie con loro.

Altrimenti l’appuntamento per vederli da vicino è fissato per la sfilata notturna di Palazzolo di sabato 6 aprile quando le strade della frazione saranno animate da suoni, colori e montagne di coriandoli.