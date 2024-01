Suor Paola Caliari, una vita intera dedicata alla missione in Uganda

Lo scorso 22 maggio, all’età di 92 anni, si è spenta suor Paola Caliari di San Giorgio in Salici. Questo articolo vuole rendere omaggio alla vita della missionaria, una vita trascorsa per la maggior parte in Uganda, Paese africano a cui fin da subito si sentì legata.

Suor Paola, appartenente all’Ordine delle Suore Comboniane, è stata una vera e propria imprenditrice di carità, dedicandosi in particolar modo a migliorare la salute materno-infantile nell’Ediofe Health Center ad Arua, in Uganda.

La “chiamata” risuonò nel cuore di suor Paola quando aveva appena 21 anni, portando con sé il desiderio di recarsi in Africa. Animata dalla volontà di scoprire il suo destino, si rivolse a don Vittorio Castello, parroco di San Giorgio in Salici dal 1931 al 1961. Le sue sagge parole l’indirizzarono verso un gruppo di ragazze di San Giorgio che avevano appena intrapreso la vita conventuale. Tuttavia, la strada verso il convento non fu senza ostacoli, poiché suor Paola, unica figlia femmina della famiglia, dovette superare l’iniziale resistenza dei genitori.

Fortunatamente, grazie alla profonda fede della famiglia Caliari, riuscì ad ottenere il loro consenso, aprendo la porta della missione. La scelta di entrare nell’Ordine Comboniano era legato alla volontà di recarsi in Africa quanto prima; ciò che l’aveva attirato verso quella realtà, completamente diversa rispetto a quella occidentale, erano state delle fotografie scattate ad alcuni bambini africani.

Dopo il noviziato, intraprese un corso di infermieristica a Londra di tre anni che la portò a lavorare nell’ospedale dell’ambasciata italiana. Questo periodo lavorativo, durato cinque anni, la portò a ricoprire la mansione di responsabile dell’ospedale, apprendendo le pratiche di gestione sanitaria.

Nel 1964, all’età di 33 anni, suor Paola riuscì finalmente ad ottenere il permesso di raggiungere il continente africano, venne infatti destinata ad Arua, in Uganda. Nonostante le sfide si immerse nella cultura locale, imparando la lingua e condividendo una casa con altre otto religiose. L’Uganda che incontrò non era esattamente come si era immaginata, ma il suo spirito instancabile e la sua dedizione la spinsero a creare un piccolo ambulatorio per curare le piaghe causate dalla malaria (suor Paola fu la prima religiosa ad operare come infermiera ad Arua). Questo era formato da una stanza con un tavolino, un secchio d’acqua e un fornelletto per sterilizzare le poche siringhe di vetro.

La comunità di San Giorgio in Salici sostenne con entusiasmo questa iniziativa, offrendo donazioni e contributi per garantire l’approvvigionamento di medicinali essenziali. Attraverso anni di sforzi incrollabili, suor Paola trasformò l’ambulatorio in un centro medico di riferimento, che offriva cure vitali per i malati di malaria, i bambini denutriti sotto i 5 anni, i malati di AIDS, i lebbrosi, i tubercolosi e i bambini malati che necessitavano delle terapie più comuni.

Il turno di lavoro iniziava alle 8 del mattino per terminare alle 19, curava circa 1200 malati al giorno, grazie all’aiuto di alcune ragazze che nel corso del tempo era riuscita a formare come infermiere. Il suo impegno non si limitava infatti solo alla sfera medica: investì tempo ed energia nell’educazione dei giovani (soprattutto infermiere) incoraggiandoli a perseguire un futuro migliore attraverso l’istruzione.

Contribuì, inoltre, alla costruzione di alcune case che potessero ospitare le infermiere che operavano con lei ad Arua. Durante il suo percorso, superò anche sfide impreviste come la guerriglia, che distrusse ogni cosa, e l’arrivo delle cavallette, considerate da lei come una disgrazia mentre la gente locale le considerava una vera benedizione in quanto potevano essere fritte nell’olio e quindi mangiate.

Il legame tra suor Paola e San Giorgio in Salici rimase forte, e le sue visite al paese sembravano riportarla a quando era giovane. La sua paura di non poter tornare più in Africa rifletteva la dedizione e l’amore che aveva per il suo lavoro e la sua missione.

Nel 2016 suor Paola celebrò sessant’anni di vita religiosa nelle figlie di San Daniele Comboni, suggellando una vita di servizio e dedizione. Oggi la missionaria riposa ad Arua, tra la sua gente, così come lei stessa aveva voluto.

La comunità di San Giorgio in Salici la ricorda con grande affetto, rimarrà un faro di speranza ed un esempio tangibile di come un cuore generoso e un’anima compassionevole possano avere un impatto duraturo sulle vite degli altri.