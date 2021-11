Sulle piste di sci diventa obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile. Filippi Assiservice di Bussolengo vi può aiutare

Redazionale

Sono in molti gli appassionati di montagna e di sci in particolare in fervida attesa per la imminente partenza della stagione sciistica. Che presenta una novità importante: a partire da gennaio 2022, con il decreto legislativo 40 del 28 febbraio 2021, diventa obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile personale per danni causati a terzi.

Il Decreto in questione è più ampio rispetto al solo argomento RC obbligatoria ed entra nel merito anche di misure di sicurezza, in senso ampio, nelle discipline sportive invernali, quale ad esempio l’adozione del casco protettivo o il divieto di accesso alle piste dopo aver bevuto alcol o sotto l’effetto di droghe.

L’intenzione del legislatore è quella di andare nella direzione di rendere le piste da discesa luoghi sempre più sicure e frequentate da amanti di questo sport sempre più consapevoli dei rischi in cui incorrono per sé, per i propri famigliari e verso altre persone. Anche le piste da sci acquisiscono quindi un loro codice comportamentale con regole ferree da seguire.

L’adozione di una assicurazione RC obbligatoria va nella direzione di tutelare il più possibile gli sportivi che frequentano le piste da sci e che possono incorrere in incidenti, con risvolti a volte gravi. Si parla di eventi che possono essere causati da altri nei propri confronti o causati da sé stessi verso altri. Indipendentemente se per imperizia o in maniera fortuita la persona che subisce il danno deve poter ricevere tutta l’assistenza che necessita. É lo stesso concetto della RC auto con la quale, chi subisce un danno, viene risarcito per le spese che deve sostenere per le riparazioni.

La Filippiassiservice di Bussolengo, storico partner de Il Baco da Seta, ha strutturato una offerta assicurativa per gli amanti dello sci. Con una visione più ampia rispetto al singolo che si assicura: un amante dello sci spesso e volentieri ha la famiglia al seguito per cui la copertura assicurativa è da intendersi estesa a tutti i componenti del nucleo famigliare.

Quindi per i danni che tutti i congiunti possono arrecare a terzi sciando. È il concetto della RC Capofamiglia che si applica nello specifico alla pratica dello sci ma che viene estesa su tutto il resto dell’anno anche ad altri ambiti di responsabilità, come ad esempio il possesso di animali domestici, la conduzione della casa di proprietà ed altro.

Nella flessibilità delle scelte assicurative è possibile anche poi tutelarsi per controversie di natura legale o per infortuni subiti. Come si diceva sopra, sulle piste da sci è possibile incorrere anche in incidenti gravi che si possono cagionare a terzi o purtroppo subire. Per ottenere quanto di proprio diritto o per tutelarsi da pretese di terzi è possibile dover ricorrere a volte alla consulenza del legale.

Oppure si può incorrere in infortuni che ci possono rendere inabili temporaneamente o, nella peggiore delle ipotesi, anche in maniera permanente. O, nel caso estremo, portare alla morte. Ecco quindi che l’eventuale aggiunta di un pacchetto di Tutela Legale e di una Polizza Infortuni completano il panorama delle protezioni individuali e famigliari che è opportuno valutare con attenzione. Non solo per la stagione sciistica ma per qualsiasi situazione avversa che ci possa capitare nella vita di tutti i giorni.

La Filippiassiservice è una Agenzia Plurimandataria di Assicurazioni con sede a Bussolengo. Ha una competenza in ambito di tutela Assicurativa garantita da una lunga storia professionale. Consta di uno staff competente e professionalmente preparato. Un organico ben strutturato è garanzia di qualità di servizio e assistenza ai clienti.

Si può contattare l’Agenzia al numero di telefono 0456752911 o all’indirizzo mail info@filippiassiservice.it. Per maggiori informazioni invitiamo a visitare il sito https://www.filippiassiservice.it.