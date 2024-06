Sulla rampa di partenza il Campo Scuola Alpino a Ferrara di Monte Baldo per cinquanta giovani

Nel weekend dal 14 a 16 giugno la bellissima iniziativa del Campo Scuola Alpino, targata Giovani Alpini e non, afferenti alla Zona Mincio, prenderà forma a Ferrara di Monte Baldo presso il rifugio Merlini. I preparativi sono in pieno svolgimento e le attività organizzative sono entrate nella fase di grande fermento che precede la bandiera a scacchi della partenza.

“La squadra sta lavorando in maniera splendida – ci dice l’alpino Matteo Pizzini vice capo zona del raggruppamento Zona Mincio tra i promotori dell’iniziativa – per raggiungere l’obiettivo di far vivere una esperienza indimenticabile ai ragazzi che parteciperanno. Come avevo raccontato nella precedente intervista, è una squadra poliedrica formata da Alpini e Aggregati che lavorano gomito e gomito. Ci sono sia uomini che donne, a dare il senso compiuto che questa esperienza è un percorso valoriale che fonda le sue radici nel tessuto importante della famiglia, che si presta trasmettere i valori umani ai propri figli”.

I tre giorni saranno scanditi da diverse attività che faranno cimentare i giovani partecipanti in azioni pratiche e coinvolgenti. Non mancheranno nemmeno i momenti di riflessione che culmineranno domenica 16 al Sacrario del Monte Baldo con il pellegrinaggio annuale in memoria dei caduti di tutte le guerre. I giovani partecipanti al campus (in totale cinquanta) saranno una bella cornice ad un evento che ha lo scopo di ricordare chi ha sacrificato la propria vita alla patria e di tramandarne ai posteri il ricordo.

“La cena che abbiamo fatto presso la baita di Palazzolo lo scorso 4 maggio – ricorda Matteo – avente come scopo la raccolta fondi per sostenere l’iniziativa ha avuto un grande successo. Siamo sul pezzo a pronti a far vivere a questi ragazzi una esperienza da ricordare e da raccontare agli amici!”.

Ci sono delle persone e degli enti che si stanno spendendo per questo progetto che Matteo vuole ringraziare: “A nome di tutti gli organizzatori – conclude Matteo – vogliamo ringraziare, per il loro supporto, i Gruppi Alpini della Comunità di Sona e Il Baco da Seta per la copertura mediatica che ci sta garantendo. In particolar modo ci teniamo anche a ringraziare il sindaco di Ferrara di Montebaldo Carla Giacomazzi ed il capo gruppo di maggioranza Bertoletti Luigi per la disponibilità dimostrata e l’entusiasmo con il quale ci stanno accogliendo e aiutando sia con mezzi che con spazi messi a disposizione”.

Dal presidente della Sezione Alpini di Verona Maurizio Trevisan arrivano parole di sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori, con la preghiera che iniziative di questo tipo non restino isolate. Così si esprime il Presidente: “Ringrazio a nome di tutto il Consiglio Sezionale per l’iniziativa e per l’impegno dei gruppi di San Giorgio in Salici, Lugagnano, Palazzolo, Sona nel fare un campo-scuola alpino dove coinvolgere e condividere con i ragazzi alcune esperienze di vita alpina nel nostro naturale ambiente che è la montagna, utilizzando come base il rifugio Merlini che fu progettato e costruito dal gruppo di San Zeno, ed oggi ne cura la gestione la Sezione Alpini di Verona, che vogliamo sia meta di tutti i 191 gruppi alpini veronesi”.

“Tramandare i valori alpini ai nostri giovani è fondamentale – prosegue il presidente Trevisan – dobbiamo avere fiducia delle loro capacità che ci hanno già dimostrato di avere nei precedenti campi-scuola, grazie al nostro esempio di stile di vita che da 105 anni ci contraddistingue nel mettere il ‘Noi prima dell’Io’ con il motto più vero di ‘onorare i morti aiutando i vivi’: solidarietà, volontariato volontario a titolo gratuito, donando la cosa più preziosa, il proprio tempo con cuore e amore! Il nostro orgoglio è la speranza di trasmettere a loro la voglia di raccogliere il testimone della nostra Memoria per Non Dimenticare! Cari gruppi grazie e avanti con la vostra iniziativa, fate in modo che non resti isolata, contaminate con il vostro esempio tanti altri gruppi della nostra gloriosa Sezione delle Aquile del VI per il valore che merita questa iniziativa!”.

Il Baco da Seta, media partner dell’iniziativa, sarà presente alla tre giorni con lo scopo di documentare e raccontare questa splendida esperienza, con dovizia di testimonianze e riprese.