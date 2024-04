Successo internazionale per la Banda di Bussolengo: secondo posto al Concorso “Flicorno d’oro”

Fare musica è passione, ma fare musica è anche impegno. Con il brano standard The Rise of the Quetzal di Luciano Feliciani e il brano a libera scelta Sinfonia Nobilissima di Robert Jager, il Corpo Bandistico Città di Bussolengo ha aggiunto alla sua lista un nuovo prestigioso riconoscimento che premia entrambi questi due aspetti.

Il gruppo ha, infatti, ottenuto un grandioso secondo posto nella prima categoria al 24° Concorso Bandistico Internazionale Flicorno d’oro, tenutosi a Riva del Garda dal 22 al 24 marzo. Il “Flicorno d’oro” rappresenta uno dei più importanti concorsi internazionali per bande musicali e per le orchestre di fiati, ed è considerato il più importante in Italia. Ogni anno attira bande provenienti da tutto il mondo, tra cui Austria, Spagna, Croazia, Svizzera, Lettonia, Repubblica Ceca e Germania.

La Banda di Bussolengo, l’unica banda del Veneto a livello amatoriale con un totale di 85 partecipanti e in gara per la quarta volta al Concorso – anche nel 2011, 2014 e 2018 – ha dimostrato nuovamente eccezionale abilità musicale in una prestigiosa competizione caratterizzata da una rigorosa giuria internazionale.

Il concorso ha visto sfidarsi all’incirca 3.600 musicisti provenienti da bande di tutta Europa, divisi in 22 corpi musicali italiani e 30 dall’estero. “È risaputo e conclamato che il concorso ha un livello altissimo ed un’elevata competizione, e questo ci ha richiesto un duro lavoro nei mesi scorsi. Non ci aspettavamo di ottenere questo risultato e ne siamo orgogliosi”, commenta il Maestro Luciano Brutti, evidenziando il periodo di studio intenso e le numerose prove affrontate dal gruppo.

Il Corpo Bandistico di Bussolengo, fondato nel 1852, non solo rappresenta un pilastro culturale e sociale per la comunità, ma offre anche opportunità di apprendimento musicale a tutti coloro che desiderano avvicinarsi ad uno strumento: “La musica non ha età. I nostri musicisti vanno dagli adolescenti ai pensionati, e il nostro gruppo è aperto a tutti perché suonare è un momento di unione e condivisione”.

Fondamentale è anche il costante sostegno del Comune di Bussolengo, che ha sempre contribuito a consolidare il ruolo della banda nel tessuto sociale del paese.

Guardando al futuro, la Banda di Bussolengo ha già programmato alcuni importanti eventi, tra cui il tradizionale Concerto di Santa Rita il 22 maggio che si terrà nel chiostro francescano di Bussolengo e che celebrerà il risultato del concorso. Poi, una trasferta in Germania a settembre, in occasione del gemellaggio del paese con la banda di Nieder-Olm, consolidato fin dal 1984.

Il Maestro Brutti, infine, sottolinea l’importanza di tali competizioni e concerti non solo come sfida musicale, ma anche come momento di crescita e condivisione per tutti i membri del Corpo Bandistico, indipendentemente dall’età: “Per noi questa vittoria è stata una grande soddisfazione perché ha premiato un grande lavoro da parte di tutti i musicisti. Siamo parte di una grande famiglia, e continueremo a fare musica così”.