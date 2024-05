Successo ai giochi matematici Kangourou Italia per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Sona

Le belle notizie corrono in fretta a Sona, soprattutto se riguardano giovani studenti del territorio. Nello specifico stiamo parlando di due studenti della scuola secondaria di I grado Virgilio di Sona: Marco Zocca e Matteo Girelli, i quali, assieme ad un gruppo di ragazze e ragazzi del medesimo istituto, il 21 marzo avevano partecipato ai giochi matematici organizzati da Kangourou Italia, distinguendosi con risultati eccellenti.

I due studenti si sono poi qualificati per la semifinale nazionale, che si tiene il 25 maggio presso l’Università degli Studi di Verona. Questi allievi promettenti hanno dimostrato grande abilità e dedizione, qualità che li proiettano verso la semifinale nazionale, un’opportunità unica per confrontarsi con coetanei di tutta Italia e mettere alla prova le loro capacità in un contesto competitivo.

Per celebrare l’impegno e i risultati raggiunti da tutti i partecipanti all’evento, l’ultimo giorno di scuola si terrà una cerimonia di premiazione presso l’istituto. Gli studenti che si sono distinti con i punteggi più alti verranno riconosciuti nelle seguenti categorie: Benjamin, riservata agli studenti del 1° e 2° anno della scuola secondaria di I grado, e Cadet, rivolta agli studenti del 3° anno della scuola secondaria di I grado.

Questa cerimonia sarà un momento di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica che potrà celebrare il talento e l’impegno degli suoi studenti. Auguriamo ai semifinalisti il miglior successo nella prossima sfida e ci congratuliamo con tutti i partecipanti per i risultati raggiunti.