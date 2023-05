“Strade del Gusto” di Black & White Studio Tv: raccontare il territorio attraverso l’enogastronomia

Abbiamo già incontrato e collaborato Riccardo Canovai, produttore e regista di 28 anni di Verona, fondatore di Black & White Studio TV, un partner d’eccellenza che si occupa di audiovisivi e comunicazione multimediale, ovvero una televisione sul web che trasmette contenuti unici nel genere. La produzione spazia sui temi più disparati (travel, musica, storia, lifestyle e beauty), ma è il mondo del food e dell’enogastronomia ciò che maggiormente li contraddistingue.

L’ultima fatica del giovane regista, infatti, si propone di raccontare le eccellenze veronesi attraverso i piatti della tradizione, le innovazioni enogastronomiche e i luoghi più iconici del territorio: “Storie del Gusto” racconta in ogni episodio un ristorante di Verona e provincia attraverso le specialità culinarie o la propria storia, tra aneddoti e curiosità. Condotta dalla nota blogger Francesca Faustini, la serie tv racconterà le storie di lavoro e dedizione di chef e proprietari che va oltre un buon piatto.

“Dopo il successo della prima abbiamo deciso di replicare producendo una seconda stagione – afferma al Baco Riccardo Canovai –. Mentre nella prima stagione abbiamo voluto valorizzare il settore della ristorazione per evidenziare maggiormente la volontà di ripartire nel post-lockdown legato alla pandemia, in questa seconda stagione, invece, ci concentriamo a raccontare il ristorante a 360 gradi”.

Le puntate sono state girate in luoghi iconici del nostro territorio e presso realtà ristorative, dal Lago al centro città, che rispondono ad alti standard qualitativi cercando di mantenere un approccio sostenibile, anti-spreco.

“Per noi Strade del Gusto è molto più di una serie tv – conclude Canovai –, è un modo per raccontare il territorio e per creare un legame autentico con le persone, che spesso si traduceva in un momento conviviale e di condivisione. Come casa di produzione stiamo allacciando collaborazioni importanti”.

Il primo episodio di “Strade del Gusto” è disponibile da questa settimana, e ve lo proponiamo qui sotto. Per qualsiasi informazione riguardo l’attività multimediale di Black & White Studio TV e per rimanere aggiornati sugli ultimi progetti clicca qui per accedere al sito internet e qui per la pagina Facebook.