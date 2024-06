Strada danneggiate dai camion della TAV a San Giorgio in Salici. L’assessore Moletta: “Giusto il servizio del Baco, sono necessari interventi”

Ieri in consiglio comunale a Sona l’assessore Maurizio Moletta (nella foto di Mario Pachera) è intervenuto sul tema della difficile situazione di manutenzione delle strade di San Giorgio in Salici a causa dell’incessante passaggio di mezzi pesanti in transito per i cantieri della TAV. Quello che si registra in molti punti sono cigli stradali sfondati dal peso del passaggio di tanti camion, cedimenti lungo le carreggiate e la mancanza della necessaria segnaletica orizzontale.

L’assessore Moletta, citando il servizio che proprio ieri ha pubblicato Il Baco su questa urgenza, ha spiegato che la competenza della materia è sua e dell’assessore Roberto Merzi e che già tre mesi fa si sono incontrati con l’ingegnere di CEPAV DUE che si occupa della vicenda per lamentarsi della condizione delle strade.

“Purtroppo le condizioni atmosferiche in queste settimane non sono state favorevoli – ha spiegato Moletta – e questo ha costretto una proroga degli interventi di manutenzione. La novità è che è stato fatto un sopralluogo e che, nel giro di dieci giorni, dovrebbero iniziare i lavori di manutenzione. Che comprenderanno anche le siepi piantumante in val di Sona, nella zona dell’isola ecologica, che risultano effettivamente abbandonate senza potature e sovrastate dalla vegetazione spontanea. Anche qui abbiamo chiesto se i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte visto che di vegetazione spontanea non dovrebbe essercene”.

“Sempre su questo tema – ha concluso Moletta –, informo che ieri pomeriggio sempre a San Giorgio in Salici in località Gaburri un cittadino mi ha segnalato la presenza di un affondamento della strada causato sia dalle piogge che dai lavori eseguiti per la TAV. E’ intervenuta immediatamente la polizia locale ed io ho sentito CEPAV DUE. Già domani (oggi per chi legge, NdR) verrà ripristinata la sicurezza della carreggiata”.

Nel frattempo al Baco sono arrivate altre segnalazioni su questa situazione di cattiva manutenzione delle strade che vengono utilizzate per i lavori della TAV. Segnalazioni che riguardano località Montresora e via Campagnola a Sona, in direzione dello stabilimento Ancap. Anche qui le strade risultato pesantemente danneggiate e quando piove diventano a tratti proibitive ed impercorribili.

In merito infine ai mezzi pesanti, alcune segnalazioni indicano una velocità eccessiva dei camion in transito rispetto alla situazione viabilistica, con conseguenti timori per la sicurezza dei residenti e di chi percorre quelle strade.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.