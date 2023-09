Storie di sport: La squadra femminile del tamburello Fumane, la forza del gruppo

Andiamo a scoprire la bella storia della squadra di tamburello femminile del Fumane. A raccontarci di questo gruppo di atlete è Chiara Benvenuti, pilastro della società ASD Fumane, che gestisce e allena la squadra maschile di serie C, insieme al marito, i “pulcini” e anche le ragazze.

Il gruppo si è formato nel 2019 con le giovani atlete che al tempo erano 11enni. Si fanno chiamare “Le 7 Nane” e sono: Daniela Zanotti, Sara Tapparelli, Emilia Castellani, Francesca Degani, Angelica Ferrari, Provolo Rachele e Sara Cavaioni (da sinistra verso destra nella foto). Gruppo che da subito ha messo in evidenza il talento e la passione di queste ragazze che nel successivo anno sono arrivate alle finali nazionali INDOOR (tamburello che si gioca al chiuso nelle palestre durante la stagione invernale).

“Seppur non vinta, la finale è stata un’esperienza forte e di crescita per le ragazze – racconta Chiara – che erano bloccate per l’emozione di doversi esibire su un ‘palcoscenico’ così importante”.

Il gruppo si rafforza e consolida nel successivo anno e le ragazze raccontano che durante il nero periodo del Covid è stato di grande aiuto, lockdown permettendo, potersi ritrovare, e poi tornare piano piano alla normalità. Nel 2022 arriva una meravigliosa doppietta per le ragazze che conquistano sia il titolo open che indoor.

La grande sfida arriva nel 2023 con l’iscrizione al campionato di serie B (nel tamburello femminile, causa numero limitato di squadre, dopo le categorie giovanili si passa direttamente ai campionati di A e B). Il balzo in avanti è molto impegnativo, le ragazze sono giovani e le avversarie hanno una maggiore età ed esperienza di gioco, ma il tutto è fatto con l’obiettivo di crescita, di allenamento e non ultimo il voler cercare di tirare fuori la grinta.

“Il messaggio che si vuole dare – spiega Chiara – è quello che il talento da solo non basta ma deve essere coltivato con costanza, impegno e sacrificio, il tutto indipendentemente dalla vittoria o meno, ma per aver la consapevolezza di aver dato il massimo per la squadra e per sé stessi”.

In aiuto di Chiara, ad allenare le ragazze, si è aggiunto Andrea Cavaioni, giocatore e capitano del Fumane di serie C (neo-vincitori della Coppa Italia di categoria). Storia nella storia, Andrea è il papà di Sara, una delle “7 Nane”, e vedere questa passione passare di generazione in generazione è sintomo che si sta ben seminando a Fumane.