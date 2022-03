Storia locale e pandemie. Quando a Sona nel 1946 il Comune riconobbe il sacrificio del dottor Beggiato, morto di tubercolosi

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento per indennizzare i famigliari dei medici deceduti per il Covid. Una situazione, quella del riconoscimento del sacrificio dei medici per i loro pazienti, che a Sona ci riporta alla prima metà del Novecento, quando Emanuele Beggiato (nella foto), medico in attività quale condotto nel nostro Comune fra il 1928 ed il 1944, morì per causa di servizio.

Erano quelli gli anni nei quali la malattia della tubercolosi, molto contagiosa e che poteva portare alla morte anche in giovane età, non poteva essere contrastata dagli antibiotici, perché ancora non esistevano. Solo la prevenzione, evitando sovraffollamenti e aumentando le pratiche a favore dell’igiene nelle abitazioni, permise una riduzione della mortalità.

In quegli anni i malati di tubercolosi venivano ricoverati nei sanatori di Ponton e al Chievo ed in reparti specifici negli ospedali di Bussolengo e Verona. Fu creato un consorzio antitubercolare provinciale, che aveva associato tutti i Comuni veronesi che contribuivano alla spesa del suo mantenimento, e che provvedeva a tenere sotto controllo il problema e forniva ricoveri per le persone guarite, in fase di recupero.

Un preventorio antitubercolare, per cure elioterapiche, fu organizzato da quel consorzio a partire dal 1927 anche sul territorio di Sona, nella Villa Trevisani del capoluogo dove ora è presente la scuola materna. Quando nel 1964 quell’immobile fu acquisto dal Comune, ospitava ancora ancora alcuni ragazzi, che furono trasferiti in ospedali cittadini.

Purtroppo, tra le vittime della tubercolosi polmonare ci fu anche lo stesso dottor Beggiato, che era come si diceva medico condotto a Sona. Beggiato, molto conosciuto e stimato per il suo incessante impegno per i malati del territorio, morì il 21 febbraio 1946, cinquantacinquenne, dopo oltre due anni di malattia.

Il Comune di Sona manifestò la propria vicinanza ai famigliari del medico con un provvedimento postumo. Con deliberazione n. 26 del 21 dicembre 1946, il Consiglio comunale, all’unanimità, deliberò la concessione gratuita del terreno per la costruzione di una tomba di famiglia nel cimitero del capoluogo (nella foto qui sotto) “per dimostrare in modo tangibile la riconoscenza dell’amministrazione comunale per l’opera svolta dal medico condotto, deceduto nei primi mesi dell’anno in corso, per malattia contratta in servizio e per cause di servizio”.