“Sto-Natura: Sonacampagna in collina”. Domenica passeggiata storico-naturalistica con i ragazzi di Bellambiente

Bellambiente è un progetto Groove, un’iniziativa intercomunale che si sviluppa in diversi progetti, ciascuno avente una specifica tematica progettuale. Si tratta di un progetto promosso da Carta Giovani Verona che già da diversi anni ha dato vita a numerose idee sul territorio veronese. Per quanto riguarda Bellambiente, le tematiche previste nel 2022 sono state l’ecologia e la sostenibilità, pienamente sviluppate da un team di nove ragazzi sempre pronti a mettersi in gioco.

Nel corso del progetto hanno visto le loro idee prendere vita ed essere ben accolte dalle realtà dei paesi in cui le loro attività vengono svolte: Sommacampagna e Sona.

Sono partiti alla grande realizzando delle casette per api solitarie ed altri insetti impollinatori, quelle che comunemente vengono definite “Bugs Hotel”, realizzate in quanto rifugi naturali per gli insetti utili. Si tratta infatti di strutture che favoriscono la biodiversità dei nostri spazi verdi, garantendo alle specie che vi abitano una dimora sicura dove svernare. Il tutto rientra nell’importante tematica della tutela ambientale: ad oggi, deforestazione ed urbanizzazione portano alla rimozione dell’habitat naturale di questi insetti, che per quanto piccoli, contribuiscono per il 35% alla produzione globale di cibo. Se siete curiosi di sapere dove verranno collocate queste casette, rimanete aggiornati tramite i loro social.

A seguire questa idea iniziale entrano in gioco varie proposte dal gruppo: uno stand itinerante per il book-crossing, che ha permesso al pubblico di accaparrarsi dei libri la cui copertina è stata oscurata, guidati solo da degli indizi riguardanti la trama. Quest’attività ha permesso di dare una seconda vita a tutti quei libri lasciati nelle cantine a prendere polvere, rientrando ancora una volta nell’ottica della sostenibilità.

E ancora, si è arrivati all’ideazione di un grande gioco dell’oca a tema ecologia e sviluppo sostenibile, che ha permesso ai ragazzi delle scuole medie dei due paesi di imparare divertendosi.

Arriviamo così ad oggi, dove il team di Bellambiente si prepara alla prossima attività: questa volta i ragazzi hanno organizzato una passeggiata storico-naturalistica dal titolo “Sto-Natura: Sonacampagna in collina”.

Verrà svolta domenica 24 luglio e vedrà gli interessati coinvolti in un ricco itinerario che li accompagnerà tra le colline moreniche del nostro territorio. Il ritrovo è a Villa Guastalla alle ore 17.30, con una partenza prevista alle 18. Durante tutto il percorso ci sarà l’accompagnamento di due guide, alla scoperta del nostro paesaggio dal punto di vista storico e ambientale: si arriverà infatti a parlare della fauna locale e degli animali notturni presenti qui da noi.

A conclusione della passeggiata verrà offerto un aperitivo pic-nic in mezzo alla natura, accompagnato da musica di sottofondo e dai colori del tramonto.

E’ possibile iscriversi all’evento cliccando qui.