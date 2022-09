Stile di vita e solidarietà: prova l’indicatore del Baco per misurare la qualità delle tue relazioni

Le immagini dell’ombrellone o dei panorami montani, tipiche del periodo estivo, tengono di norma lontani argomenti troppo seri più idonei per stagioni più tiepide ed impegnate. Per questo abbiamo pensato di proporre un “quasi gioco” per parlare di solidarietà.

In un mondo in cui prevale la rincorsa all’affermazione individuale e l’indifferenza nei confronti di coloro che non riescono ad emanciparsi e a vivere con dignità, parlare di solidarietà può risultare appunto anacronistico e fuori luogo.

Se diamo però uno sguardo ai dati che l’Istat ha pubblicato a giugno 2022, scopriamo che la povertà assoluta in Italia sia a livelli preoccupanti con 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% del totale).

Chiariamo i termini però. Si considera in povertà assoluta la famiglia o le persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile. Per conoscere meglio la soglia di povertà assoluta che l’Istat considera suggeriamo di sperimentare l’apposito calcolatore Istat disponibile a questo link.

Ma esiste poi anche la povertà relativa, quella cioè determinata da un reddito familiare che è al di sotto del 50% della media dei redditi del Paese in cui si vive. In Italia le famiglie sotto la soglia di povertà relativa risultano essere 2,9 milioni, con un’incidenza del 11,1% sul totale.

Senza entrate troppo nell’analisi, il periodo estivo non ce lo consente, questi dati fanno percepire quanto persone e famiglie siano in difficoltà con la sorpresa che siano più vicine di quanto si possa pensare, anche per chi abita nel nostro territorio.

Per questo la domanda che poniamo è: Quanto il nostro stile di vita da spazio alla solidarietà o quanto riteniamo di essere solidali? Per capirlo, come redazione abbiamo ideato un indicatore “sperimentale” di solidarietà che vi proponiamo e che vuole essere un elemento di riflessione individuale semplice ma comunque significativo.

Questo indicatore è stato pensato considerando tre dimensioni, esterne alla propria vita privata sia familiare che professionale. La prima è la dimensione della relazione di vicinato, cioè della qualità del rapporto con il vicino della porta accanto e del quartiere. La seconda è la dimensione della condivisione a livello di comunità di appartenenza con particolare riferimento all’adesione e partecipazione alle diverse realtà associative esistenti. La terza è la dimensione della compassione, cioè di quanto è presente nella nostra vita l’azione concreta verso situazioni di povertà assoluta.

Questi indicatori possono essere auto-osservati considerando cinque diversi livelli che misurano la frequenza della nostra esperienza a riguardo. Dalla misura dei tre indicatori si arriva poi a determinare l’indicatore relativo di solidarietà utilizzando la rappresentazione mediante un grafico radar e misurando l’area che i diversi valori vanno a determinare.

Iniziamo allora con la definizione dei cinque livelli di ogni indicatore.

Indicatore di relazione di vicinato:

0: Nessuna relazione di vicinato, 0,25: relazione rara, una volta all’anno, 0,50: relazione periodica, 3-4 volte l’anno, 0,75 relazione frequente, almeno una volta al mese, 1: relazione continua, almeno una volta a settimana.

Indicatore di condivisione a livello di comunità di appartenenza con adesione e partecipazione ad associazioni del territorio:

0: Nessun contatto con associazioni, 0,25: contatto raro ed occasionale con associazioni, 0,50: contatto periodico con associazioni, 0,75: contatto frequente, almeno una volta al mese, 1: contatto continuo, almeno una volta a settimana.

Indicatore di compassione e partecipazione ad iniziative caritatevoli (raccolte fondi, beni materiali, sostegno ad iniziative come l’Emporio della carità):

0: Nessuna iniziativa caritatevole, 0,25: iniziativa occasionale nel periodo natalizio, 0,50: iniziativa periodica che si ripete durante l’anno, 0,75: partecipazione frequente ad iniziativa caritatevole, 1: partecipazione continua ed attiva.

Definiti i livelli dei 3 indicatori si tratta quindi di rappresentarli in un grafico radar e di determinare l’area della superficie che delimitano. Ad esempio, se da una auto-valutazione rilevo che l’indicatore di relazione (i1) è a 0,75, che quello di condivisione (i2) è a 0,5 e che quello di compassione (i3) è a 0,25, il grafico che si determina definisce un triangolo la cui area è determinabile con la seguente formula.

Area triangolo = ((i1*i2)+(i1*i3)+(i2*i3))*0,433 = ((0,75*0,5)+(0,75*0,25)+(0,5*0,25))*0,433 = 0,297.

Se gli indicatori fossero tutti a 1 la superficie risulterebbe pari a 3*0,433 = 1,299.

Il nostro indicatore relativo di solidarietà risulta quindi essere pari a 0,297/1,299=0,23 in una scala da 0 a 1.

Rilassatevi e provate a calcolare il vostro indicatore relativo di solidarietà, ognuno a partire dalla propria esperienza.

Per facilitare mettiamo a disposizione due supporti: Il primo è un documento che contiene alcune tabelle per facilitare il calcolo dell’indicatore; il secondo è un file Excel da scaricare e nel quale inserire i propri tre indicatori (per scaricare questo file serve selezionare il link con il tasto destro del mouse e scegliere “Salva il link con nome”, confermando l’operazione approvando l’eventuale blocco di sicurezza) e verificare il grafico radar corrispondente.

È probabile che il risultato che ne uscirà vi faccia riflettere e valutare, con l’inizio della stagione più tiepida, come migliorarlo. E di opportunità scoprirete ce ne saranno in tutte e tre le dimensioni. E noi saremo qui per farvele conoscere, per percorrere un tratto di strada assieme. Se lo gradirete.