Stasera assemblea Forum delle associazioni di Sona per l’elezione di presidente e vicepresidente

Il presidente del Forum e l’assessore alle associazioni hanno organizzato per oggi 9 giugno una riunione del forum delle associazioni di Sona, dedicata alle associazioni iscritte all’albo comunale delle libere forme associative, con inizio alle ore 20.30 presso la Sala Civica “Antonio Carcereri” in piazza della Vittoria nel capoluogo.

Si tratta di un incontro particolarmente importante in quanto è prevista l’elezione dei nuovi presidente e vicepresidente del forum delle associazioni, che resteranno in carica per il prossimo triennio.

Il forum delle associazioni, ricordiamo, è stato costituito nel 2015 per favorire il coordinamento e la valorizzazione delle associazioni iscritte albo comunale delle libere forme associative.