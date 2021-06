“Stanchi dei furti al cimitero!”. Sale la protesta da San Giorgio in Salici

“Basta rubare i fiori dal cimitero, è un gesto ignobile e senza cuore”. Questo è ciò che si sente dire sempre più spesso dai residenti di San Giorgio in Salici. Purtroppo, infatti, non si tratta di un unico caso ma di una pratica che va avanti da tempo, soprattutto durante le festività.

Si tratta di veri e propri “ladri di piante” che, non solo in tarda serata ma anche durante il giorno, entrano in tutta tranquillità nel cimitero e, senza essere scoperti, escono poi con i vasi posti sotto le lapidi dei defunti.

Gli abitanti della frazione lamentano infatti una sorveglianza inesistente, non è certo la prima volta che le serrature delle automobili, parcheggiate antistanti il luogo sacro, vengono scassinate. Tutto questo nel lasso di tempo in cui il parente entra nel cimitero per far visita al defunto. Sembra che l’orario preferito dai ladri sia quello del mezzogiorno, momento in cui il numero di visitatori è esiguo.

Cosa poter fare a riguardo? Si potrebbe installare un impianto di video-sorveglianza, per garantire maggiore sicurezza ai visitatori del luogo sacro. Oppure, forse, basterebbe garantire l’effettiva chiusura del cancello che, a quanto ci è stato riferito da più residenti, sembra rimanere aperto anche durante la notte.

Per ora le uniche cose certe sono l’indignazione e il rammarico, sentimenti provati da chi, con tanto amore, compra una piantina di fiori e la porta in omaggio al proprio defunto, per poi non vederla più poche ore più tardi. Speriamo che questi atti spregevoli possano terminare, per far prevalere la buona educazione ed il senso civico.