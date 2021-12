“Squid Game”, di Hwang Dong-hyuk. Una serie (di successo) senza infamia e senza lode

Trama e Recensione

Seong Gi-hun conduce la propria vita al limite delle proprie disponibilità: divorziato, senza un lavoro, pieno di debiti, abita con la madre malata, che tira avanti la baracca per entrambi. Un giorno Seong incontra uno sconosciuto che, al corrente della sua problematica situazione economica, lo invita a partecipare a una strana competizione, in cui in palio c’è un montepremi che cresce dopo ogni gioco.

Seong accetta l’offerta, sperando di poter saldare i suoi enormi debiti (e non essere più inseguito e minacciato dai suoi creditori) e ottenere i mezzi finanziari necessari per poter risanare la propria situazione familiare, sia nei confronti della madre sia della figlia. Si ritrova, pertanto, in un luogo sperduto insieme ad altri 455 giocatori che provengono dalla stessa estrazione sociale e hanno problemi finanziari simili ai suoi; tutti sono controllati da guardie mascherate e vestite di rosso che prendono ordini da Front-Man, un uomo misterioso e vestito di nero. Nel frattempo un giovane poliziotto indaga sulla scomparsa di suo fratello.

La competizione fra tutti i concorrenti avviene attraverso sei giochi tradizionali per l’infanzia: dopo il primo, “Un, due, tre, stella!”, si scopre il tragico esito: l’eliminazione dal gioco comporta la morte del concorrente, e chi vince passa al gioco successivo. L’istinto di sopravvivenza (insieme all’avidità) si appropria di (quasi) tutti i partecipanti, disposti a tutto per uscire vivi e ricchi da quel luogo misterioso.

Il progetto legato alla realizzazione della serie televisiva Squid Game è frutto di una gestazione di circa dieci anni da parte del regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk: concepita come troppo violenta per la società coreana nel 2008, i produttori ritenevano che la serie non avrebbe raggiunto il successo sperato, finché il colosso streaming Netflix non si interessò al progetto e ne acquistò i diritti. Squid Game ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 17 settembre e ha infranto il record di ascolti precedentemente detenuto dalla (simpatica, ma dimenticabile) Bridgerton: circa 87 milioni di persone hanno finito di vedere i nove episodi della serie nei primi 23 giorni.

Molto discussa per la violenza gratuita e per la brutalità di alcune scene, Squid Game è stata al centro di numerose polemiche nel nostro Paese e all’estero per motivi di censura ed emulazione a scuola da parte di bambini e ragazzi inferiori a 14 anni (paradossale, se si pensa che la serie è vietata al di sotto di questa fascia d’età). Eppure, dietro l’enorme successo di Squid Game si nascondono pregi e difetti, che la rendono indubbiamente interessante e provocatoria, ma anche in diversi momenti piatta e con alcune scene sconclusionate o stiracchiate.

A livello di trama si può affermare che la serie compie una sintesi e una rivisitazione di quanto già visto in Hunger Games e nel sensazionale Parasite: i concetti di sopravvivenza e ricchezza sono gli ingredienti principali di ciascun episodio e trovano realizzazione in un sistema ludico, infido e perfido. Come quando il protagonista scommette sulle corse dei cavalli, senza preoccuparsi dello stato di salute dell’animale, così ai 456 giocatori è richiesto di giocare senza uno spirito di umanità e pietà al fine di rendere efficace la competizione. Per vincere i vari giochi non sono necessarie solamente qualità fisiche, come la forza o la velocità, ma anche la creatività, l’inganno e la fortuna. Ed è qui che scatta l’istinto di sopravvivenza dei 456 partecipanti, persone che non hanno nulla da perdere se non la propria vita, la cui compassione o non esiste in partenza o tende a svanire gioco dopo gioco. Lo Squid Game è il Gioco del Calamaro – che (ri)comparirà alla fine con una chiusura (quasi) ad anello –, molto popolare tra i bambini coreani

Non mancano, tuttavia, momenti in cui emerge il senso di gioco di squadra, di amicizia e solidarietà – che rappresenta la morale (scontata e buonista) di fondo in molti episodi –, ma (prima o poi) tutti i personaggi dovranno scontrarsi contro la logica cinica e inesorabile dei giochi, che prendono la forma di una vera e propria “purga” sociale, eliminando coloro che non sono più integrati nella società reale. E l’unico mezzo per essere riammessi e riconquistare un ruolo civico o professionale è il denaro, che vince sulla libertà di non partecipare e di non scommettere la propria vita.

Un ulteriore elemento interessante all’interno della serie televisiva è rappresentato dalla colonna sonora originale, sempre funzionale alla tensione e all’angoscia che percorre la narrazione visiva, a cui si aggiunge anche una componente classica, in grado di anticipare un effetto estraniante e di contrasto rispetto al contesto violento e tragico: il brillante e gioioso Rondò del “Concerto per tromba in mi bemolle maggiore” di Hadyn è la sveglia dei partecipanti, ai quali attenderà una giornata di ben altro tenore. Impossibile non riconoscere, infine, le note fiabesche della composizione “Sul bel Danubio blu”: richiesto al compositore Johann Strauss per allievare lo stato d’animo dei viennesi dopo la sconfitta contro le forze prussiane, il Valzer di Strauss in Squid Game, invece di risollevare i giocatori, è utilizzato (cinicamente) come annuncio e accompagnamento alla sfida del giorno.

Squid Game si conferma una serie realizzata per il pubblico, priva di particolari velleità artistiche di regia; al netto di alcune interpretazioni fastidiosamente sopra le righe, la scrittura di alcuni personaggi (soprattutto i secondari) non è approfondita, rendendo lo spettatore distaccato da un effettivo coinvolgimento, immedesimazione o empatia delle vicende vissute dai protagonisti. Le tematiche proposte, infine, sono indubbiamente interessanti, ma si fa spesso leva sul (facile) colpo di scena tra un episodio e l’altro, dilatando (forse troppo) altri contenuti nel mezzo.

Meglio ripiegare su film come il già citato Parasite o Il buco, che raccontano tematiche molto simili a Squid Game, ma toccano sul piano artistico livelli ben più alti.

Ad oggi, non vi è conferma ufficiale di una (probabile) seconda stagione.

La Scheda

“Squid Game”, regia di Hwang Dong-hyuk, 2021

La Valutazione

3 stelle di 5

