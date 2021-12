Sport e solidarietà. L’UC Lugagnano arriva in Togo (grazie all’associazione Il Dono)

A Lugagnano esiste da anni un’associazione di volontariato chiamata “Il Dono”, che basa la sua azione solidale sul riciclo di materiali di ogni tipo. Il ricavato è finalizzato all’aiuto dei bisognosi, non solo nel nostro territorio ma anche del resto del mondo.

I volontari sono in contatto con tante associazioni e soprattutto con i missionari che operano in vari Paesi poveri.

Ai volontari del Dono si è rivolta l’UC Lugagnano per fare del bene attraverso un piccolo gesto di solidarietà.

Nei mesi scorsi, i magazzinieri Michele Silvestri e Paolo Mazzi, mentre riordinavano i locali della società sportiva, hanno trovato abbigliamento sportivo ormai in disuso da tempo, ma ancora in buono stato, che hanno pensato di consegnare al Dono di Lugagnano.

Queste divise sono arrivate in un container in Togo, dove sono state indossate con gioia da altri ragazzi, come si può vedere dalla foto.

A volte basta davvero poco per tendere la mano e unire realtà lontanissime con un sorriso.