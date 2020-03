Speciale coronavirus a Sona: sul sito del Baco tutte le informazioni in tempo reale. Verificate ed attendibili

Ormai anche il nostro territorio sonese si trova pienamente investito dai provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del Covid-19, soprattutto dopo che è stato registrato il primo caso di contagio nel nostro Comune.

Il Baco fin dal primo giorno nel quale il problema ha iniziato ad interessare direttamente la nostra comunità, sabato 22 febbraio, ha quotidianamente dato conto di quanto sta accadendo, dei provvedimenti che arrivano dal Governo, dalla Regione, dalle autorità sanitarie e dal Comune di Sona.

In costante e continuo contatto con il Sindaco di Sona Mazzi, massima autorità anche sanitaria del territorio, più volte al giorno pubblichiamo la cronaca delle vicende locali e diamo indicazioni su cosa si sta facendo, su come si stanno organizzando i servizi, sui problemi che nascono e su quali soluzioni si stanno individuando. Senza far mancare commenti e riflessioni sul momento senza precedenti che sta vivendo la nostra comunità.

E lo abbiamo fatto fornendo ai nostri lettori sempre notizie accertate, sicure, confermate dalle autorità competenti, verificate sotto ogni aspetto.

Ora, nel momento culminante di questa prova che, quali cittadini di Sona, ci impegna tutti in prima persona, abbiamo deciso di creare una sezione speciale del nostro sito dedicato all’emergenza coronavirus, raggiungibile direttamente dalla home page attraverso un grande banner (pulsante qui sotto), nella quale abbiamo raccolto tutti gli articoli già pubblicati e dove inseriremo tutti quelli che andremo a pubblicare da oggi fino al termine di questa emergenza.

Attraverso il Baco i cittadini hanno potuto e potranno trovare sempre notizie aggiornate e verificate. Perché uno dei grandi problemi che stiamo vivendo in questi giorni convulsi è proprio quello del dilagare di notizie false o distorte, che contribuiscono solo a far crescere timori e panico.

Con l’occasione, sfatiamone appunto una delle fake news che stanno girando: a Sona il caso di contagio accertato rimane uno, quello annunciato lo scorso 4 marzo. Le voci che circolano in merito a nuovi e numerosi casi sono, appunto, invenzioni.

Fidatevi di noi. Insieme ce la faremo.