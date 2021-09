SOS Sona e Scout di Lugagnano: Un fine settimana per lavorare sulla formazione e sulla collaborazione. Assieme

C’è tanta voglia di ripartire con le abitudini, le relazioni, le occasioni di socialità e di buttarsi alle spalle mesi che hanno messo alla prova il vivere quotidiano. C’è tanta voglia di condividere momenti forti. E’ proprio in quest’ottica che sabato 2 e domenica 3 ottobre il SOS Sona e il Gruppo Scout di Lugagnano proveranno a mettersi in gioco dando vita ad un evento nell’area parrocchiale della frazione che racchiude in sé tutti questi buoni propositi. E che ha un precedente che risale al 2012 (foto sopra).

Il sabato sarà dedicato ad iniziative di cooperazione tra le due importanti realtà. Il SOS sfrutterà l’occasione per ripassare le prassi di utilizzo di mezzi, presidi, protocolli operativi, retraining dei volontari facendo così attività di formazione interna. Un’esercitazione che riguarderà tutte e tre le aree operative: soccorso sanitario, protezione civile e trasporti sociali.

A seguire i volontari del SOS proporranno delle dimostrazioni pratiche ai giovani Scout trasmettendo loro informazioni provenienti dall’operare quotidiano: nozioni di primo soccorso, dimostrazione di attività di protezione civile, testimonianze provenienti dai trasporti sociali.

La domenica sarà un momento dedicato più alla convivialità. Dopo la cerimonia degli Scout per l’apertura ufficiale dell’anno scoutistico, spazio all’inaugurazione dei tre nuovi mezzi approdati alla scuderia SOS: due mezzi dei trasporti sociali e una nuova ambulanza.

Un mezzo dei trasporti sociali viene ereditato dalla storica associazione Gruppo A.Mi.Co. che, dopo aver terminato il suo lungo corso di servizio, ha conferito attività e mezzi al SOS che ne ha raccolto l’eredità. Un altro è stato acquistato grazie alla donazione che il defunto don Massimo Bonato di Sona ha voluto lasciare in eredità al SOS, a quella della famiglia Moschini di San Giorgio in Salici in ricordo del figlio Thomas scomparso recentemente e quelle di altri donatori. La nuova ambulanza è anch’essa frutto di un atto di generosità di un anonimo benefattore.

Quello del prossimo fine settimana non può essere, inevitabilmente, un evento aperto al pubblico, se non in maniera limitata. Le prescrizioni e le giuste ed essenziali precauzioni sanitarie da adottare, fanno sì che l’evento sia limitato dal punto di vista dell’accesso dall’esterno. Gli organizzatori vogliono essere garanti del fatto che ci sia il rispetto delle regole di ingaggio, così come evidenziato nel piano di sicurezza dell’evento. Per questo motivo l’accesso all’area sarà riservato agli organizzatori, formatori e capi squadra di SOS e Scout. Anche il Baco sarà presente all’evento per testimoniarlo con immagini e cronaca.

Verrà aperta una finestra di accesso sabato pomeriggio dalle 14.30 per eventuali visitatori. A gruppi di 10/15 persone verranno accompagnati nell’area attraverso un percorso delimitato e verrà dato loro la possibilità di visionare sia mezzi esposti sia le attività in corso. Visitatori che, ovviamente, devono essere in possesso di green pass. L’ingresso all’area è dalla casa scout situata sul lato sinistro della chiesa di Lugagnano in via Baden Powell 1. Il pranzo della domenica, prodotto e servito dalla cucina da campo, prestigiosa dotazione del nucleo di Protezione Civile SOS, è riservato agli organizzatori, ai volontari di SOS Sona, agli scout presenti e agli sponsor invitati.

Gli organizzatori ci tengono a rivolgere un grande ringraziamento al parroco di Lugagnano don Giovanni Ottaviani e, con lui, al Consiglio Pastorale e al Circolo NOI, per la disponibilità e l’ospitalità riservate alla manifestazione.