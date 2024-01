SOS di Sona: Il 24 gennaio prendono il via i nuovi corsi per diventare volontari

Il prossimo 24 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Carcereri in piazza della Vittoria di Sona il SOS presenta il nuovo corso per diventare volontari dell’associazione.

La prima parte del corso è composta da 9 incontri ed è aperta a tutti in quanto le serate sono di interesse pubblico. Nel corso degli incontri si parlerà – tra le altre cose – di 118, di riconoscimento precoce dei sintomi e di come gestire un arresto cardiaco. La seconda parte del corso, di altri 16 incontri, servirà invece a formare gli aspiranti volontari del servizio in ambulanza.

Per le specializzazioni in Protezione Civile e Trasporti Sociali invece il SOS strutturerà altri percorsi nel corso dell’anno. L’età minima per partecipare è di 15 anni e i rami di specializzazione sono Protezione Civile, Servizio Sanitario e Trasporti Sociali.

“’Volontariato significa donare il tuo tempo a chi rischia di non averne più’. Questo è quello che il mio primo istruttore di primo soccorso ormai vent’anni fa mi disse una delle prime volte che ci siamo visti. Con questo messaggio che ora è diventato un obbiettivo – spiega al Baco il presidente del SOS Andrea Baldessarini, recentemente eletto -, ogni anno cerco di trasmettere ai ragazzi, ai giovani e ai meno giovani quanto sia importate il volontariato per il nostro territorio, per la nostra comunità, per noi. Quando riusciamo a donare un sorriso, aiutare qualcuno o anche solo riuscire a coinvolgere la popolazione in un evento informativo per noi è un grande traguardo”.

“Vogliamo ricordare che il S.O.S. di Sona è una realtà multidisciplinare che comprende Protezione Civile, Trasporti Sociali e Area Sanitaria – prosegue Baldessarini – e che tutti noi siamo pronti ad ascoltare e siamo attenti al bisogno di tutti i cittadini, solo nel 2023 abbiamo aiutato 6.093 utenti, percorrendo 180.032 km per un totale di 28.777 ore di servizio. La nostra grande famiglia si sta allargando ed è sempre alla ricerca di nuove forze per dare un servizio sempre migliore al cittadino e affrontare le nuove sfide che ci vengono richieste giornalmente”.

I corsi del SOS hanno il patrocinio dei Comuni di Sona, Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Sommacampagna, del CSV e della Pro Loco di Sona.