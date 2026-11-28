No, non è solo uno “spaccato” di vita sportiva. Ascolti Beniamino Bendinelli e ne esce la fotografia nitida, bene a fuoco, di un paese. Di una comunità. Di un’epoca, passata ma ancora viva, forte, per niente lontana. Perché ricca di valori, gli stessi che oggi, a volte, facciamo fatica a ritrovare.

“Mi ricordo quando andavamo a piedi dal bar de Patina, al campo” sorride Beniamino. 86 anni tra poco, portati alla grandissima, tra negozio, presepi, “caffè con gli amici” (dice il figlio Roberto).

E ricordi. “Gh’era la gente fora dala porta”, riprende Beniamino. “Non tutti venivano al campo, ma tutti erano sulla porta a incitarci, a dirci ‘me racomando’, ‘bisogna vensar’. E tu arrivavi al campo carico, con un entusiasmo ancora maggiore a quello che già avevi dentro”.

Lo chiamavano il Facchetti del Lugagnano. Perché giocava col 3 sulle spalle. Perché era alto come il vero Facchetti. E perché, come il vero Facchetti ogni tanto diventava bomber. Lui racconta un segreto. “C’era Micheletto, che aveva un grande calcio, metteva il pallone dove voleva. Io mi piazzavo sul secondo palo e sugli angoli sapevo che la palla arrivava. Così, ogni tanto diventavo cannoniere…”.

Aveva lunghe leve, Beniamino. Aveva entusiasmo, grinta, spirito di squadra. Lo ascolti e sembra che abbia smesso ieri. Ti nomina quasi tutti i suoi compagni. “El Bepo Cristini, l’era na quercia. Ho giocato anche con Toninel, che tirava i rigori de ponta. E poi, el Gao, Bruno e Aldo, Francesco Gasparato, el Modena, che vedo ogni giorno all’ora del caffè. E ciacolemo, e ricordemo”.

Bellissimo ascoltarlo. Basta buttare sul tavolo un’idea e lui te la sviluppa. “La finale de Borgo Roma? Ghe lo’ ancora qua” dice indicando lo stomaco. “Avevamo vinto noi, 1-0, gol di Bruno Miglioranzi e invece abbiamo perso a tavolino…”. Ne parla come fosse stata giocata ieri. “Abbiamo perso perché i tecnici hanno fatto giocare uno che non doveva giocare. Modena, cugino di Roberto, era ancora vincolato con un’altra squadra e non poteva andare in campo”.

Ha un grande rimpianto. “Doveva giocare el Bepo Cristini, che era appena tornato da militare. El Cici e Poldi, invece, non si fidavano, lo pensavano fuori allenamento. E così abbiamo perso un campionato già vinto”.

La finale ha un retroscena, anzi due. Il primo: “Nei giorni prima della partita, el Cici aveva parlato col dottor Ghislanzoni, el farmacista. E la domenica, negli spogliatoi di Borgo Roma, dove giocavamo lo spareggio, ecco spuntare una pastiglia miracolosa. Era verde, sembrava una mentina. La diedero a molti di noi, non a tutti. Io la presi e come me anche Bruno e Aldo. Andavano al doppio degli altri, non a caso costruirono loro il gol della vittoria. Io? Mi sentivo un leone, avrei corso ancora per due giorni…”.

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Il secondo retroscena: “Al campo c’era mezzo Lugagnano. E c’era Amelio Gamba, che aveva filmato la partita. Quel film lo rividi qualche anno dopo, alla Rampa. Forse i figli di Amelio ce l’hanno ancora e sarebbe bellissimo poter rivedere quella partita”.

Aneddoti? Un’infinità. Come quello delle scarpe di quel tempo: “Avevano tacchetti con i chiodi che ti bucavano i piedi. Nell’intervallo, pensa un po’, dovevamo ‘batterli’ con un martello per poter giocare il secondo tempo. E a fine partita, avevamo i piedi distrutti…”.

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Il rimedio? “El prete da Sprea. Faceva una pomata miracolosa, utilizzando quello che ricavava da ‘le massele de maiale’ che gli portava mio papà. Le mescolava con erbe che trovava lui, te le spalmavi e in un paio di giorni guarivi. Questa pomata veniva utilizzata anche dal massaggiatore del Verona, gliel’aveva data Antonio del Sarte…”.

E, a proposito di scarpe, come dimenticare Povegliano? “No sta farmeghe pensar…”. Il Lugagnano va a Povegliano con 9 giocatori. A volte succedeva. “Io dimentico a casa le scarpe. Mi cambio, tengo ‘le scarpe de la festa’. L’arbitro entra, fa l’appello, mi guarda le scarpe e mi dice: lei non può giocare… il Lugagnano va in campo in 8 e vince lo spesso. Grande impresa”.

E le maglie? “Rossonere. Bellissime. Ricordo l’entusiasmo, quando ‘el Merican’, Arturo Zoccatelli, tornò a Lugagnano e ci regalò le maglie nuove. Rosse con la banda orizzontale nera. Di lana. Più le lavavi e più si ritiravano. A un certo punto andavano bene ai…giovanissimi”, sorride.

I premi-partita? “Hai scritto che ci davano una ‘scudela de tripe’, dopo la partita. Si, vero. Ma solo quando si vinceva. Se perdevamo, gnente tripe…”.

Ma non farebbe cambio col calcio di oggi. Con le maglie a posto, le scarpe perfette, il campo in erba, la borsa, la tuta, gli spogliatoi che sembrano quelli di San Siro. “Il nostro calcio era più vero, più bello. Tu giocavi e sentivi di farlo per il paese, come se in campo ci fosse tutto Lugagnano. E ci mettevi l’anima. E’ ancora così oggi?”.

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