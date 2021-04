Sona: Via San Quirico chiude al traffico mercoledì 21 aprile (e fino al 7 maggio diventa a senso unico) per realizzare un nuovo impianto di irrigazione

Ascolta questo articolo

Il comandante della polizia locale Mori ha emesso un’ordinanza con la quale chiude al traffico via San Quirico a Sona mercoledì 21 aprile.

La chiusura si è resa necessaria per permettere al Consorzio di Bonifica Veronese i lavori per la posa di una tubazione irrigua. L’intervento rientra nei lavori di trasformazione irrigua dell’impianto di Palazzolo.

L’impianto attuale di Palazzolo, nei Comuni di Sona e Bussolengo, è stato costruito circa 70 anni fa e funziona a scorrimento con sollevamento meccanico: ciò significa che l’acqua viene pompata di 30 metri dal canale irriguo e poi riversata in una rete di tubazioni e canalette. La trasformazione irrigua – che rivoluzionerà il sistema con anche un forte risparmio della risorsa acqua – verrà attuata mediante una nuova rete di tubazioni in ghisa sferoidale Come centrale di sollevamento sarà utilizzato l’edificio dell’impianto esistente, con la sostituzione delle elettropompe e dei quadri elettrici. Presso la centrale è già in funzione una vasca dissabbiatrice ampiamente sufficiente anche per il nuovo impianto dato che funziona bene con quello attuale che deriva una portata doppia.

L’ordinanza del Comune di Sona stabilisce che dalle 8.15 alle 19 di mercoledì 21 aprile viene chiusa al traffico la via San Quirico in prossimità del civico 10. Il traffico proveniente da nord sarà deviato sul percorso via Matteotti, Giacomona, Lumara e viceversa; mentre quello proveniente da sud sarà deviato sul percorso via Val di Sandrà, Lumara, Giacomona, Matteotti e viceversa.

L’ordinanza prevede poi che, nel periodo compreso tra il 21 aprile ed il 7 maggio e comunque fino al termine dei lavori, la circolazione diventi a senso unico alternato di marcia regolato da semaforo nel tratto di via San Quirico compreso tra il civico 10 e l’intersezione con la via Val di Sandrà e nel tratto di via Val di Sandrà compreso tra l’intersezione con la via San Quirico e l’intersezione con la strada sterrata presente sul lato ovest, circa 90 metri a sud dell’intersezione con la via Cavour.