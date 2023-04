Sona. Venerdì sul sito del Baco la diretta dell’ultimo Consiglio comunale dell’amministrazione Mazzi

Dalle ore 18 di venerdì 28 aprile potete seguire direttamente sul sito de Il Baco da Seta la diretta della seduta del Consiglio comunale di Sona.

Quella di venerdì costituisce l’ultima seduta di questa legislatura in quanto il prossimo 14 e 15 maggio i sonesi sono chiamati alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale.

Non sarà probabilmente una seduta fatta di sorrisi e saluti, come da tradizione, perché la fine di questa legislatura ha visto la totale disgregazione della maggioranza del sindaco Gianluigi Mazzi, con tre dei quattro schieramenti che si candidado che originano proprio dall’ex maggioranza. Non mancano quindi le tensioni, rese ancora più acute da una campagna elettorale particolarmente tesa.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno della seduta:

Comunicazioni del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; Approvazione verbali seduta precedente del 28.03.2023; Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento TARI per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), in vigore dal 01/01/2023; Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARI (Tassa rifiuti) 2023, determinazione del numero rate e scadenze di pagamento per l’anno 2023; Approvazione rendiconto e.f. 2022; Saluti per la conclusione del mandato amministrativo.

