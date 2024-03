Sona: Venerdì serata dedicata allo sport che insegna a vivere con Gros, Galanda, Hallfredsson, Pellegrini e Cassioli

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport venerdì 15 marzo alle ore 19.30 presso la concessionaria Eliscar di Sona dove si raduneranno cinque campioni dello sport per raccontare aneddoti delle loro esperienze sportive ma anche frammenti di vera vita vissuta.

“Quando lo sport insegna a vivere” è il tema della serata e saranno proprio le storie dei cinque protagonisti così differenti tra loro, intervistati da Raffaele Tomelleri, a condurci in un percorso tra testimonianze, aneddoti della loro vita sportiva e dell’importanza dello sport come messaggio educativo.

Saranno ospiti Piero Gros (nella foto), indimenticato campione di sci alpino e protagonista della valanga azzurra, vincitore della coppa del mondo del 1974 e campione olimpico nel 1976 e Giacomo ‘Gek’ Galanda giocatore di basket della Scaligera Basket e della nazionale italiana con cui vinse l’argento alle olimpiadi del 2004.

Dai ghiacci dell’Islanda poi un giocatore di calcio che ha fatto sognare i tifosi dell’Hellas Verona, quell’Emil Hallfredsson, sceso in campo quasi duecento volte con la maglia gialloblù e oltre settanta con quella della sua nazionale.

Non solo ex dal passato prestigioso. A nobilitare la serata saranno presenti anche due sportivi tuttora in attività e ai vertici delle loro discipline come Angelo Pellegrini, pilota bresciano di moto Honda di cui Eliscar è concessionario ufficiale, conosciuto come uno dei più famosi rider di supercross, e Daniele Cassioli, membro del comitato Italiano Paralimpico, cieco dalla nascita, scrittore e campione di sci nautico paralimpico. L’atleta romano, detentore di vari titoli e record del mondo è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Come accompagnamento dello spettacolo che si svolgerà all’interno della concessionaria dove oltre ad auto nuove ed usate si potranno ammirare anche i camper e sarà servito un buffet con risotto finale. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al numero 0456080698.