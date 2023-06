Sona: Venerdì prima seduta del nuovo consiglio comunale uscito dal voto di maggio

Prende ufficialmente il via la nuova legislatura a Sona, dopo il voto di maggio che ha portato, dopo il turno di ballottaggio, a diventare nuovo sindaco Gianfranco Dalla Valentina con le sue liste ViviAmo Sona, Lega-Forza Italia, Insieme perSona, Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco.

La prima seduta del nuovo consiglio comunale si tiene venerdì 16 giugno alle ore 19 in sala consigliare a Sona.

L’ordine del giorno prevede in apertura l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e la convalida degli eletti. Si tiene poi l’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale, con la maggioranza che indicherà come presidente Edgardo Pesce.

Si prosegue poi con il momento più importante, il giuramento del neo sindaco Gianfranco Dalla Valentina, quindi lo stesso sindaco procederà con una comunicazione in ordine alla nomina del vicesindaco Monia Cimichella e degli assessori Roberto Merzi, Paolo Bellotti, Maurizio Moletta ed Orietta Vicentini.

Si terrà quindi l’approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato – il programma del prossimo quinquennio – per chiudere la seduta con l’elezione della commissione elettorale comunale e la nomina dei membri della commissione formazione elenchi giudici popolari per il periodo 2023-2028.

Ma come è formato il nuovo consiglio comunale? Negli scranni di maggioranza siedono Enrico Cordioli, Edgardo Pesce, Elena Catalano, Giuseppe Carcereri, Andrea Miotto, Mirko Girelli, Nicola Manara, Luca Ceriani, Alessandra Mazzi e Ilaria Montagano.

In minoranza prendono invece posto per le liste Fratelli d’Italia, Sona Domani e Scelta per Sona il candidato sindaco Corrado Busatta, Luca Vantini, Nicolò Ferrari, l’ex sindaco Gianluigi Mazzi ed Antonella Dal Forno. Con loro anche il candidato sindaco di Rinascita per Sona Carlo Antonio Mazzola.

Nella foto, la prima seduta del precedente consiglio comunale il 29 giugno 2018.