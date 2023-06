Sona. Varata la nuova Giunta del sindaco Dalla Valentina, a Cimichella il ruolo di vicesindaco

A dieci giorni dall’esito del ballottaggio che ha visto Gianfranco Dalla Valentina diventare sindaco di Sona dopo i dieci anni di Mazzi, il nuovo primo cittadino ha sciolto le riserve e ha firmato il provvedimento di nomina della Giunta.

Un passaggio mai semplice e scontato quella di dare vita ad una nuova Giunta. E reso in questo caso ancora più complesso sia dalla presenza di Lega e Forza Italia nello schieramento, con relative rivendicazioni, sia dall’apparentamento al ballottaggio con le liste di Monia Cimichella, che ha ampliato la platea di chi legittimamente aspirava ad un ruolo nel nuovo esecutivo sonese.

Comunque sia, queste sono state le scelte di Dalla Valentina, che tiene per sé le deleghe al bilancio, alla viabilità e al patrimonio. Vicesindaco – ed era forse l’unica certezza – Monia Cimichella, con deleghe al sociale, politiche giovanili, pari opportunità, famiglia e scuola. Assessori Paolo Bellotti (deleghe alla cultura e tempo libero, comunicazione, ecologia, personale, transizione energetica), Orietta Vicentini (delega alle associazioni, sport, consulte di frazione, protezione civile e proloco), Roberto Merzi (deleghe alla Tav, innovazione tecnologica, tributi, farmacie, gas, servizi cimiteriali e servizi demografici) e Maurizio Moletta (deleghe all’urbanistica, edilizia privata, polizia locale, verde e manutenzioni).

Quella che si appresta a varare Dalla Valentina è sicuramente una giunta esperta, con tutti i suoi componenti che già hanno ricoperto ruoli (in parte differenti) nella precedente amministrazione Mazzi. Nessun volto nuovo quindi, ed è questo il dato forse più evidente.

Per quanto riguarda la dislocazione territoriale, questa volta a rimanere senza un assessore sono il capoluogo Sona e la frazione di Palazzolo. Sono infatti di Lugagnano il sindaco Dalla Valentina e gli assessori Merzi e Bellotti e di San Giorgio in Salici, che negli ultimi dieci anni non aveva avuto rappresentanti nell’esecutivo, gli assessori Vicentini e Moletta.

“Il Comune di Sona è una realtà complessa e necessita, nella squadra amministrativa, del giusto mix tra esperienza, capacità ed entusiasmo – spiega il sindaco Dalla Valentina, contattato dal Baco -. La scelta non è stata facile perché, tra tutti i candidati, molte sono le persone di spessore che meritano di essere valorizzate per il loro impegno e capacità. Sarà mio compito quello di allargare la squadra, rendendola sempre più inclusiva”.

“La giunta vedrà, accanto alla riconferma di due assessori della passata amministrazione, Cimichella e Merzi che garantiscono esperienza amministrativa, tre nuove figure che possono portare entusiasmo e novità ovvero Vicentini, Bellotti e Moletta. Sono tutte persone assolutamente capaci e presenti sul territorio. Il nostro obiettivo – conclude il sindaco di Sona – è quello di eliminare la distanza tra amministrazione e cittadini e di essere assolutamente performanti rispetto alle richieste della nostra comunità”.

Ancora da fissare la data anche della prima seduta del nuovo consiglio comunale, con i subentranti (che dovrebbero essere Mirko Girelli, Nicola Manara, Luca Ceriani, Alessandra Mazzi e Ilaria Montagano) che siederanno nei banchi della maggioranza al posto degli eletti entrati in Giunta. In quella sede verrà anche eletto il presidente del consiglio, che la maggioranza dovrebbe indicare in Edgardo Pesce, già assessore nel mandato del sindaco Flavio Bonometti e pure lui di San Giorgio in Salici.