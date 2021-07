Sona: Un TIR in transito in pieno centro danneggia un edificio

A conferma di come nei centri urbani del territorio di Sona sia sempre ben presente il problema del passaggio, non consentito, di mezzi pesanti ieri giovedì 8 luglio la cronaca ha registrato un incidente nel capoluogo.

Fra le 12.30 e le 12.45 un TIR in transito nonostante il divieto lungo via Mangano, ha tentato una manovra impossibile e ha danneggiato il muro di un edificio, come si può vedere dalle foto.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno verbalizzato all’autista del TIR quanto accaduto. Nel frattempo in attesa del ripristino del muro sul lungo dell’incidente è stata posta una transenna.

Sembra che uno dei motivi principali per i quali i mezzi pesanti attraversano l’abitato di Sona sia una non corretta indicazione che arriva da Google Maps e dai navigatori, che segnalano proprio il centro del capoluogo come via di passaggio.