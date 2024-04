Sona: Un laboratorio di giardinaggio per i bambini della primaria, per insegnare la cura ed il rispetto dell’ambiente

Negli scorsi giorni alcuni bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Sona hanno partecipato attivamente e con molto entusiasmo alla proposta di abbellire il giardino della scuola con alcuni fiori.

Grazie all’assistenza preziosa della floricultura Mirandola Giorgetto, in questo semplice laboratorio di giardinaggio sono stati coinvolti bambini di età differenti: dalla classe prima alla quinta. I più grandi sono stati dei tutor per i più piccoli e si sono spesi per mostrare loro quali siano le fasi per travasare un fiore in un vaso più grande affinché possa crescere.

Come prima attività i bambini hanno contato il numero dei fiori che sono stati donati alla scuola, per scegliere come distribuirli nelle sei fioriere. Di seguito hanno utilizzato la paletta e i guanti per predisporre i buchi nella terra e travasare i fiori. Infine, con gli innaffiatoi hanno dato da bere alle piantine.

“Per i bambini è stata un’occasione formativa molto significativa – spiegano le insegnanti – in quanto hanno sperimentato in prima persona cosa voglia dire sporcarsi le mani per realizzare qualcosa di bello per gli altri. Al termine dell’attività erano molto orgogliosi del lavoro che hanno svolto, in quanto hanno compreso che hanno contribuito nel rendere la scuola un posto colorato e accogliente. Da oggi inizia per tutti i bambini una nuova sfida: rispettare e prendersi cura delle piante”.