Sona: ultimati i lavori di rinnovo della palestra della scuola “Virgilio”

Come da cronoprogramma, i lavori di rinnovo della palestra delle medie di Sona “Virgilio” sono stati ultimati in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico.

L’importo di spesa complessivo è stato di circa 25mila euro e i lavori hanno riguardato la completa tinteggiatura, compresi gli spogliatoi ed i termosifoni, e l’installazione di apposite “gabbie” in metallo a protezione delle lampade a soffitto.

Ma soprattutto il Comune ha provveduto al totale rinnovo delle attrezzature sportive: tabelloni da basket regolabili in altezza anche per l’utilizzo del minibasket, rete da pallavolo con protezioni antinfortunistiche, palchetto per l’arbitro, quadro svedese a 16 fori (4×4) in legno, pertiche in acciaio verniciato, segnapunti manuale, compressore per gonfiaggio palloni, gabbia porta palloni, ritti ed asticella per salto in alto, materasso in gomma espansa delle dimensioni di 400x200x40 centimetri, cinque tappeti ad alta densità da 200x100x5 centimetri, materasso per ginnastica da 200x100x10 centimetri e panca svedese in legno.

I lavori, programmati per accogliere il rientro degli studenti e il ritorno all’attività sportiva degli atleti in una palestra più confortevole, sono terminati il 15 settembre.

“Si tratta di un rinnovo completo della palestra della scuola che viene utilizzata anche da utenti esterni, nelle ore serali — spiega l’assessore alle Manutenzioni Roberto Merzi —. Aveva delle dotazioni vecchie, sicuramente di oltre vent’anni, e non più riparabili. Era importante dare ai ragazzi e alle ragazze della scuola come a tutti i fruitori della palestra, una struttura rinnovata, efficiente e sicura, anche per ravvivare l’interesse per lo sport, soprattutto in questo momento di entusiasmo dovuto agli straordinari successi italiani alle Olimpiadi di Tokyo”.