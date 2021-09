Sona: Tornano le (tante) iniziative per la festa dei nonni

Ottobre è il mese della Festa dei Nonni e, dopo la sospensione forzata dello scorso anno causata dal Covid, tornano le iniziative organizzate dal servizio educativo territoriale del Comune di Sona.

Riparte il progetto regionale “Invecchiamento attivo”, promosso da Omnia Impresa Sociale con il finanziamento della regione Veneto e con il patrocinio del Comune di Sona, che si articola in due incontri informativi e due percorsi.

Il primo incontro informativo, dal titolo “Prevenire e curare anche senza farmaci”, si è tenuto lo scorso 27 settembre a Palazzolo presso la Baita Alpini, mentre il secondo, “Alimentazione ed invecchiamento”, si terrà lunedì 4 ottobre alle ore 9.30 in sala Carcereri in piazza della Vittoria a Sona.

I percorsi “Fitness per il Corpo” e “Fitness per la Mente” vengono invece presentati venerdì 1 ottobre alle ore 9.30 presso il centro anziani a Lugagnano.

Per chi aderirà al percorso “Fitness per la Mente” sono previsti dieci incontri che si terranno il venerdì alle ore 9.30 a Lugagnano presso il centro anziani in via Caduti del Lavoro 1; mentre chi sceglierà il percorso “Fitness per il Corpo” parteciperà a sette incontri che si svolgeranno il martedì alle ore 8.30 presso la Sala Civica di San Giorgio in Salici in via Don Castello.

La Festa dei Nonni è l’occasione per ricominciare anche gli incontri del lunedì mattina con il “Gruppo Cammino” di Lugagnano: il primo appuntamento è previsto lunedì 4 ottobre, con partenza alle ore 8.30 dal centro anziani.

La settimana di festeggiamenti dei nonni e delle nonne si conclude mercoledì 6 ottobre con “SOS Smartphone”, un laboratorio per imparare le basi dell’uso del cellulare organizzato presso la sala Carcereri a Sona alle ore 16 dagli educatori del servizio educativo territoriale e da alcuni giovani del territorio.

“Sappiamo quanto il Covid abbia impedito le relazioni, rallentando tutti noi – spiega l’assessore Monia Cimichella -. Crediamo quindi molto nell’importanza di tornare ad una vita normale e di stimolare la mente di chi, come gli anziani, ha vissuto momenti di isolamento importanti. Sono pieni di risorse e intendiamo essere al loro fianco”.