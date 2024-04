Sona: Tornano gli incontri per neogenitori presso “Il Gomitolino”. Un’opportunità per crescere insieme

A Sona è partito da poco il secondo ciclo di incontri rivolto ai neogenitori con bambini dagli 0 ai 12 mesi, tenuti all’interno dello spazio famiglia Il Gomitolino. Questi appuntamenti, che dureranno fino al 28 maggio, sono stati organizzati dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Sona in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Infanzia e il centro informazione maternità e nascita Il Melograno.

Gli incontri si tengono ogni martedì dalle 9.30 alle 11 presso lo spazio d’incontro e socializzazione dedicato alle famiglie, situato in via Montecorno 13, nell’area del Centro Educativo M. Aldrighetti. Le tematiche affrontate saranno legate alla primissima infanzia, con la collaborazione della Biblioteca comunale e del progetto Nati per Leggere.

Uno degli elementi di spicco di questa iniziativa sarà l’intervento dell’ostetrica Dott.ssa Barbara Zonta, che fornirà preziosi consigli e supporto pratico ai neogenitori. “l primo, delicatissimo, periodo dopo la nascita di un figlio – afferma la vicesindaco Monia Cimichella – può essere fonte di dubbi e stress. Queste iniziative vogliono ricordare ai neogenitori che non sono soli e che, oltre al supporto delle famiglie, ci sono anche i servizi e le professionalità resi disponibili dal Comune“.

Gli otto incontri previsti si svolgeranno il 16, 23 e 30 aprile, continuando poi il 7, 14, 21 e 28 maggio. Il primo incontro ha avuto luogo nella giornata di martedì 9 aprile.

Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di 15 euro e un costo complessivo di 24 euro per tutti gli incontri, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione. Per informazioni dettagliate e iscrizioni è possibile contattare la Cooperativa Sociale L’Infanzia via mail a cooprogetti@linfanzia.it o chiamando il numero 045 8680574. È inoltre disponibile il Servizio Educativo Territoriale del Comune di Sona al numero 045 6080155 o via mail a serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it.

Continua anche la possibilità per i residenti nel Comune di Sona di richiedere gratuitamente il servizio di ostetrica a domicilio. Questo servizio offre supporto personalizzato nelle prime fasi post parto, con visite domiciliari volte a valutare il benessere psicologico e fisico della mamma e del neonato, oltre a fornire consulenza sull’allattamento e consigli pratici per la gestione del bebè.

Per richiedere l’intervento dell’ostetrica a domicilio è sufficiente contattare la Cooperativa Sociale L’Infanzia tramite mail a cooperativa@linfanzia.it o ostetricadicasa@gmail.com, oppure telefonando al numero 045 8680574.