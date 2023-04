Sona sul Corriere della Sera nel Novecento. Dall’uccisione di prigionieri austriaci al rapimento del presidente dell’Hellas Garonzi

In una precedente puntata pubblicammo una serie di articoli del “Corriere della sera”, riguardanti il Comune di Sona nel secolo scorso, tratti dall’archivio storico del quotidiano milanese.

Prelevandoli dalla stessa fonte, questa volta riproduciamo altri resoconti che spaziano per un periodo vastissimo, dal 1920 al 1991. Il materiale che abbiamo trovato è quasi solo di cronaca nera: incidenti, uccisioni, rapine, aggressioni, rapimenti; del resto, perché si interessasse un giornale a tiratura nazionale come il “Corriere della sera”, doveva trattarsi proprio di brutte notizie.

Prigionieri austriaci uccisi, 29 gennaio 1920

Due prigionieri austriaci sono stati uccisi da una sentinella del forte di Lugagnano (Verona) da cui tentavano di evadere. Insieme con altri tre loro compagni essi aggredirono nel buio la sentinella, che si difese prima con la baionetta e poi sparando alcuni colpi di fucile. I morti sono Wehinzeren Olen, ucraino, e Dyaly Paolo, galiziano. Gli altri tre sono stati arrestati.

Un’auto uccide un passante, 26 novembre 1934

Ieri sera, sulla strada provinciale Verona – Brescia, poco dopo la “Croce Bianca”, un’automobile guidata dall’autista Mario Pattuccelli, di 29 anni, diretta a Gardone Riviera, con a bordo cinque viaggiatori, uccideva travolgendolo un vecchio sconosciuto che camminando nel mezzo della strada conduceva a mano la bicicletta. Fermata la macchina, il Pattuccelli si apprestò con altri autisti sopraggiunti a soccorrere il disgraziato. Fatalità volle che giungesse in quel momento, a grande velocità, una motocicletta guidata dal meccanico Secondo Brunello il quale portava sul seggiolino posteriore certo Vittorio Marchiori. L’oscurità impedì al guidatore di scorgere il gruppo di gente che stava sulla strada; talché la macchina vi piombò addosso travolgendo, nell’atto in cui discendevano dall’automobile, i due nuovi soccorritori Aldo Miglioranzi e Guido Montresor, entrambi di 25 anni, da Lugagnano di Sona. Mentre i presenti si gettavano da lato per cercare scampo, la motocicletta ribaltava fracassandosi sul margine della strada. Il Miglioranzi, trasportato all’ospedale di Bussolengo, vi è giunto in gravissime condizioni, avendo riportato la frattura della base cranica; anche lo stato del suo compagno, che presenta varie contusioni e commozione cerebrale, desta viva apprensione (…).

Ferroviere morto cadendo dal treno, 23 dicembre 1939

Alcuni ferrovieri che la notte scorsa percorrevano il sentiero lungo la linea ferroviaria, presso l’Ortica hanno rinvenuto il cadavere di un loro camerata, Giulio Testi di Pietro, di 23 anni, domiciliato a Sona (Verona). Si ritiene che egli sia caduto da un treno in corsa, sul quale prestava servizio. Nella disgrazia aveva riportato lo sfracellamento della testa e una ferita alla spalla cessando di vivere all’istante. Dopo le constatazioni di rito il cadavere è stato trasportato all’Obitorio.

Un morto e sei feriti per un incidente nel veronese, 5 novembre 1959

In un pauroso incidente stradale, avvenuto sulla nazionale fra Peschiera e Verona, un ragazzo è morto e sei persone sono rimaste ferite. Verso le 16.30 di oggi proveniva da Verona una veloce autovettura (…). Sbandando sulla destra, l’auto investiva il ragazzo Giancarlo Bottura, di undici anni, residente a Sona, che in bicicletta procedeva nello stesso senso. Poco dopo, il poveretto moriva per le lesioni riportate. Quindi l’automobile, dopo aver cozzato contro due platani, andava a scontrarsi con un’altra autovettura proveniente da Peschiera (…). Hanno riportato ferite. Tutti guariranno in una decina di giorni.

Aggressione nel veronese, 23 marzo 1971

Una rapina è stata compiuta verso mezzogiorno nell’agenzia di Lugagnano di Sona della Banca mutua popolare di Verona. Tre rapinatori armati hanno fatto irruzione nell’istituto di credito, riuscendo a impossessarsi di circa tre milioni. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una “Giulia” bianca che avevano lascito all’esterno. La rapina è stata compiuta alle 11.45. a quell’ora i rapinatori, armati tutti di pistola, sono giunti davanti alla banca, situata in via XXVI Aprile. Mentre uno è rimasto sull’auto, tenuta col motore acceso, gli altri due hanno fatto irruzione nella banca. Un impiegato che stava rientrando in ufficio, ha tentato di reagire, ma il bandito che era sulla porta gli ha puntato la pistola allo stomaco, minacciandolo e obbligandolo a rientrare. Subito dopo, due clienti sono stati messi con la faccia al muro; quindi, dopo avere prelevato il denaro, i rapinatori sono fuggiti in direzione di Verona. Si presume che abbiano quindi deviato imboccando l’autostrada del Brennero, la statale 12 per Trento oppure la statale 11 per Peschiera – Milano.

Rapito Garonzi, presidente del Verona, 1 febbraio 1975

Il rinvenimento di tracce di sangue sulla Simca 1100 usata dai rapitori ha fatto nascere sospetti sulle condizioni di Saverio Garonzi. Il presidente del Calcio Verona, quando venne aggredito, ingaggiò con i banditi una violenta colluttazione, prolungatasi anche quando la vettura era già in fuga. Si teme che sia stato percosso dai banditi e che sia stato ferito, anche se in maniera non grave. La vettura usata dai rapitori, ritrovata abbandonata a Sona, nelle immediate vicinanze dell’autostrada “Serenissima”, è stata accuratamente ispezionata dai carabinieri i quali hanno scoperto due fori di proiettili di pistola (…).

Due cadaveri nudi, un giallo, 20 luglio 1994

Si erano dati appuntamento a San Giorgio in Salici, come sempre. Poi si erano appartati nell’auto di lui, questa volta, probabilmente, anche per consolarsi della sconfitta degli azzurri di Sacchi contro il Brasile. L’ultima volta che li hanno visti, infatti, è stato domenica sera, nel bar dove hanno seguito la finalissima dei Mondiali di calcio. Quando Roberto Baggio ha calciato alle stelle, sono usciti, delusi come tutti. Li hanno trovati morti a una decina di chilometri di distanza l’uno dall’altra, in due località sul lago di Garda: lui XX, rappresentante di 39 anni, è stato trovato lunedì mattina; lei, YY, “lucciola” di 26 anni, ieri pomeriggio. Tutti e due erano nudi. Un mistero (…).

Guerriglia per una ragazza, 11 settembre 1994

Questa volta non ci ha rimesso la pelle il Mercuzio di turno. Ma la furiosa rissa che si è scatenata l’altra sera a Lugagnano, alle porte di Verona, ricorda gli scontri cruenti fra Capuleti e Montecchi di qualche secolo fa. Al centro, anche in tale occasione, una Giulietta. E, soprattutto, il suo manesco Romeo. Ne è scaturita mezz’ora di guerriglia che ha coinvolto ben centosettanta adolescenti. Terrificante il campionario di armi più o meno improprie sequestrate dai militari: coltelli, spranghe, cric, bastoni, tubi da lattoniere, biglie d’acciaio, mazze da baseball, bottiglie, cocci di vetro. L’involontario protagonista del regolamento di conti ha 15 anni e abita al Villaggio dell’Oca Bianca, uno dei rioni più degradati della città veneta. Qualche giorno fa, durante una sagra patronale a Sona, la ragazzina ha accettato la corte di un coetaneo di Lugagnano. Il fidanzato geloso non ha gradito l’intrusione. L’immediato tafferuglio ha coinvolto decine di amici. Sono volati pugni e calci. L’indomani si sono formate due fazioni: da una parte i “cittadini” del Villaggio, spalleggiati dagli amici del quartiere Saval; dall’altra i “paesani” di Lugagnano, che hanno chiesto aiuto ai compari di San Massimo e Caselle. Qualche sera dopo, la prova generale: uno scontro all’arma bianca in località Ferlina di Bussolengo. Appena il tempo di leccarsi le ferite e sono ricominciate le spedizioni punitive: quelli di Lugagnano al Villaggio, quelli del Villaggio a Lugagnano. Si è arrivati così a venerdì sera, quando dalla città è partita una colonna di auto e moto. Al loro arrivo a Lugagnano, i giovinastri hanno però trovato ad attenderli i carabinieri guidati dal maresciallo Silvano Ciuffetti e polizia di rincalzo. Qualche legnata, sputi, bestemmie, ma la mischia è stata subito sedata dalle forze dell’ordine, che hanno fatto sdraiare i violenti a terra (Stefano Lorenzetto).