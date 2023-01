Sona: Sindaco e Giunta organizzano un corso di giornalismo

Con una delibera del 22 dicembre scorso la giunta del Comune di Sona ha deciso di organizzare un corso di giornalismo.

Forse poco soddisfatti dalla qualità del giornalismo locale, gli amministratori sonesi hanno, infatti, deliberato di tenere un percorso formativo dal titolo “Ecco la notizia! Corso di giornalismo”.

Promosso dall’assessorato alla cultura, il corso – “per capire e conoscere le diverse tecniche del giornalismo e per imparare ad essere giornalisti e a comunicare con chiarezza” – come scrivono sindaco e assessori nella delibera, è condotto da giornalisti professionisti e si tiene da gennaio ad aprile in sala consigliare a Sona.