La gestione unificata delle farmacie comunali di Sona con la farmacia Vitalba, alla Grande Mela (nella foto di Marco Bonfichi), esce dagli obiettivi del Documento unico di programmazione. Il motivo indicato dall’amministrazione è economico e fiscale, ma per l’ex sindaco Gianluigi Mazzi il confronto dovrebbe misurare soprattutto i servizi offerti ai cittadini.

Il tema è emerso in consiglio comunale, durante l’esame del DUP 2027-2029. Mazzi, del gruppo Scelta per Sona, ha segnalato la scomparsa di un’intenzione che, ha ricordato, era presente da più amministrazioni: arrivare a una gestione comune delle farmacie oggi organizzate in modo diverso.

“Spero che un domani si possa capire effettivamente quali sono le economie e i servizi che si possono aggiungere tenendo tutto assieme”, ha dichiarato Mazzi. Nello stesso intervento ha accolto favorevolmente un altro passaggio della programmazione, quello relativo al trasferimento della farmacia di Palazzolo nel nuovo centro civico.

A spiegare perché l’unificazione sia stata accantonata è stato l’assessore Roberto Merzi, che ha ricordato di avere già affrontato la questione insieme a Mazzi. Tra i vantaggi valutati figurava la possibilità di organizzare meglio il personale, mettendo in comune risorse e turnazioni.

Il limite, secondo Merzi, emerge dal diverso trattamento fiscale delle gestioni. L’assessore ha descritto Vitalba come una società a responsabilità limitata soggetta a tassazione ordinaria, contrapponendola al trattamento degli utili delle farmacie gestite direttamente dal Comune. “Questa imposizione fiscale fa venire meno la maggior parte dei benefici di una unificazione in un’unica gestione”, ha sostenuto.

Il ragionamento dell’amministrazione è dunque che i vantaggi organizzativi non compenserebbero il costo fiscale. È la valutazione illustrata da Merzi in aula per motivare la scelta, non il risultato di un nuovo voto separato sulle farmacie: il confronto si è svolto dentro l’approvazione del documento programmatico.

Mazzi ha replicato spostando l’attenzione sugli orari, sulla continuità e sulla qualità del servizio. Ha richiamato la redditività di Vitalba e ha indicato le chiusure per ferie delle altre farmacie come un elemento da considerare nell’analisi. La sua obiezione è che una lettura limitata a fatturati e imposte rischi di lasciare fuori il beneficio per chi deve trovare una farmacia aperta.

“Guardiamolo in funzione al servizio ai cittadini”, ha chiesto il consigliere. Per Mazzi, anche un costo maggiore potrebbe essere giustificato se producesse un servizio più ampio, soprattutto in una fase in cui il carico sui servizi sanitari rende importante la possibilità di rivolgersi vicino a casa a un professionista.

Non perderti questa rubrica del Baco

“Credo che le farmacie possono essere un ottimo punto di aiuto e sicuramente di sicurezza per il cittadino”, ha aggiunto Mazzi, descrivendo la farmacia come uno dei luoghi ai quali le persone si rivolgono per ricevere indicazioni e risposte. Il dissenso riguarda quindi il criterio con cui misurare l’utilità dell’operazione, prima ancora della sua forma organizzativa.

Rimane invece nel programma il trasferimento della farmacia di Palazzolo nel centro civico. Il Baco aveva già raccontato la predisposizione di uno spazio al piano terra del nuovo edificio, accanto alle funzioni associative e ai servizi previsti per la frazione. Nel passaggio del 22 ottobre non è stata indicata una data per il trasferimento.

Leggi l’editoriale del Baco L’EDITORIALE DEL BACO Brian May dice basta ai tour. Ma la magia dei Queen non va in pensione di Davide Rudari

L’esito del confronto lascia così due percorsi distinti: l’amministrazione rinuncia, nella programmazione esaminata, alla gestione unificata con Vitalba; il progetto di una nuova collocazione per la farmacia di Palazzolo resta tra gli obiettivi. Sulla prima scelta Mazzi chiede di continuare a valutare i benefici per gli utenti, mentre Merzi considera determinante il conto economico dell’operazione.

© 2026 Riproduzione riservata

ANNUNCI

♥ Se questo articolo ti è stato utile, aiutaci a continuare ad informarti Sostieni il Baco →