Sona si conferma “Comune riciclone”: è il secondo nel veronese fra quelli sopra i 15mila abitanti

Anche quest’anno, Sona si conferma “Comune riciclone” per il livello di raccolta differenziata raggiunto: nella classifica di Legambiente, fra i Comuni sopra i 15mila abitanti, risultiamo il quindicesimo in Veneto e il secondo nel veronese.

Per essere certificati come “ricicloni”, i Comuni devono mantenere la produzione del secco indifferenziato sotto i 75 chilogrammi per abitante l’anno. A Sona, il quantitativo di rifiuto indifferenziato pro capite annuo è risultato pari a 73,6 chilogrammi, mentre il livello di raccolta differenziata ha raggiunto l’80,8 per cento.

A proposito del secco indifferenziato, Gianluigi Mazzi, che oltre a essere sindaco di Sona è anche presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, spiega: “È l’unica frazione di rifiuto non riciclabile e quella dallo smaltimento più costoso per i Comuni; e può essere ridotta migliorando la qualità della differenziata: se separiamo con ancora più attenzione i rifiuti, ciò che resta come secco residuo sarà davvero poco”.

Dopo anni di sensibilizzazione dei cittadini e di educazione ambientale nelle scuole testimoniati da alti valori di differenziata, la nuova sfida richiede più applicazione nella qualità della separazione e, ancor prima, nell’adozione di stili di vita più consapevoli, votati ad una maggiore attenzione in fase d’acquisto in contrapposizione con la mentalità dell’usa-e-getta che aumenta esponenzialmente la produzione di rifiuti, “perché è chiaro che il miglior rifiuto è quello che non si produce, soprattutto in considerazione del fatto che gli impianti di trattamento a cui ci rivolgiamo sono prossimi al limite”, specifica Mazzi.

L’assessore all’ecologia Roberto Merzi (nella foto assieme al sindaco Mazzi) aggiunge: “La produzione procapite di secco indifferenziato nel nostro Comune è in aumento, dobbiamo migliorare. Ogni famiglia di 4 componenti, se facesse bene la raccolta differenziata, dovrebbe porre fuori dalla porta, settimanalmente, mezzo sacchetto di rifiuto indifferenziato. Non è cosi e basta osservare il numero di sacchetti esposti per accorgersene”.

Senza il contributo attivo e quotidiano dei singoli, tutti gli step successivi verso l’economia circolare non sono possibili, ma migliorare il rapporto con l’ambiente e vivere in modo più sostenibile sembrano sfide più alla portata dei bambini e dei ragazzi che non dei loro genitori.

“I bambini nelle scuole così come i giovani coinvolti in attività di recupero del decoro urbano – prosegue Merzi – si dimostrano sempre particolarmente sensibili al rapporto tra le azioni compiute dall’uomo e le conseguenze generate nell’ambiente. A colpirli è la quantità di rifiuti abbandonati, anche nel nostro territorio, e il tempo enorme che impiegano i diversi materiali per decomporsi e smettere di rilasciare sostanza inquinanti. Sono fiducioso che saranno futuri cittadini e cittadine responsabili e rispettosi della natura”.