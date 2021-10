Sona: Sabato a Palazzolo premiati gli studenti più meritevoli del Comune

Torna in presenza, questo sabato agli impianti sportivi di Palazzolo, la cerimonia di premiazione delle eccellenze scolastiche del Comune di Sona.

L’amministrazione comunale e le due dirigenti degli Istituti Comprensivi di Sona e di Lugagnano premieranno in totale 67 tra ragazzi e ragazze: 30 che hanno concluso il ciclo scolastico delle scuole medie o superiori nel 2019/2020 e 37 che lo hanno concluso quest’anno.

Per quanto riguarda le scuole medie ad essere gratificati con una pergamena saranno per l’anno scolastico 2019/2020 12 ragazzi e 12 ragazze usciti con il voto di 10 o 10 e lode dal ciclo delle medie, frequentate in 5 a Lugagnano, in 14 a Sona e in 5 in altri Istituti della provincia ma con residenza a Sona. Mentre per l’anno scolastico 2020/2021 16 ragazze e 14 ragazzi usciti con il voto di 10 o 10 e lode dal ciclo delle medie, frequentate in 14 a Sona, in 15 a Lugagnano e 1 da un altro Istituto della provincia.

Per quanto riguarda le scuole superiori riceveranno la pergamena e il premio in denaro, perché usciti dal ciclo scolastico con il voto di 100 o 100 e lode, per l’anno scolastico 6 ragazze, 4 provenienti da Istituti Tecnici e 2 da Liceo Scientifico e per l’anno scolastico 2020/2021 3 ragazze e 2 ragazzi, 1 provenienti da Istituto Agrario e 4 da Liceo Artistico, Scientifico, Linguistico e Medi di Villafranca.

Nel corso della cerimonia verrà consegnata una targa anche al personale scolastico andato in pensione negli ultimi due anni scolastici: 8 pensionamenti, 5 a Lugagnano e 3 a Sona, nell’anno scolastico 2019/2020 e 5 pensionamenti, 1 a Sona e 4 a Lugagnano nell’anno scolastico 2020/2021.

La cerimonia di premiazione delle eccellenze scolastiche è aperta al pubblico e si tiene sabato 9 ottobre alle ore 17 nella palestra del centro polisportivo di Palazzolo di Sona. L’accesso è possibile solo con green pass.