Sona. “Portiamo le imprese in Europa”: il ministro Urso chiude la campagna elettorale alla Leaderform

Siamo ormai alla vigilia del voto per le Europee, con le urne aperte sabato 8 pomeriggio e domenica 9. Appuntamento importante di chiusura della campagna elettorale è quello che si tiene a Sona venerdì 7 giugno presso l’azienda Leaderform, in via Molina 14.

Ad intervenire è infatti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che alle ore 15 nella sede della Leaderform – da più di quarant’anni azienda di riferimento nel mondo della stampa – tiene una conferenza stampa sul tema “Portiamo le imprese in Europa”.