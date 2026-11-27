Un mese di lavori nella fase più delicata, poi l’obiettivo di riaprire strada e parcheggi per Natale, pioggia permettendo. È l’aggiornamento del sindaco Gianfranco Dalla Valentina sul cantiere di piazza Roma a Sona, che si è allargato per la realizzazione della strada e delle nuove pavimentazioni. Un passaggio che incide sull’accessibilità del centro, mentre le attività commerciali, ricorda il primo cittadino, restano raggiungibili utilizzando i posti auto nella parte rialzata e i varchi disponibili.

Il sindaco richiama il criterio seguito fin dalla progettazione, quello di tenere insieme la riqualificazione e le esigenze di residenti e commercianti: “Un passettino alla volta la piazza di Sona prende forma. L’attenzione posta nella progettazione, per salvaguardare quanti più possibile parcheggi e conseguentemente garantire vivibilità a residenti e attività commerciali, la stiamo ponendo anche nella fase esecutiva, salvaguardando parcheggi e accessi”.

Sui tempi e sulle lavorazioni in corso, Dalla Valentina precisa: “Ora, per un mese, affrontiamo la fase più critica, con la realizzazione della strada quindi il cantiere che si è allargato per la realizzazione delle nuove pavimentazioni. Per Natale, pioggia permettendo, contiamo di riaprire strada e parcheggi e si tornerà ad una accessibilità quasi normale”.

L’indicazione per chi deve raggiungere i negozi riguarda dunque la parte rialzata della piazza, dove è possibile lasciare l’auto e proseguire attraverso gli accessi mantenuti aperti. Il sindaco aggiunge: “Nel frattempo ricordo a tutti che si può tranquillamente e normalmente raggiungere le attività commerciali parcheggiando nella parte rialzata e utilizzando i diversi varchi”.

La scadenza natalizia va letta per ciò che annuncia: una riapertura della strada e dei parcheggi, subordinata alle condizioni meteorologiche, con un recupero dell’accessibilità. Non è l’annuncio della conclusione di tutte le opere. Il calendario illustrato all’avvio del cantiere prevedeva infatti lavorazioni per fasi, con l’ultima parte dell’intervento tra gennaio e marzo 2027.

I lavori erano iniziati il 21 luglio, con le prime delimitazioni davanti al municipio e attorno alla fontana. Il progetto comprende pavimentazioni in porfido, ciottoli di fiume e pietra della Lessinia, alberature e arredi, oltre alla riorganizzazione dei percorsi pedonali e della circolazione. La fase descritta oggi dal sindaco porta il cantiere sulla strada, rendendo più impegnativa la convivenza tra le lavorazioni e gli accessi al centro.

Nel frattempo si è mosso anche il capitolo della sosta nelle vicinanze. Come abbiamo raccontato il 15 novembre, la giunta ha approvato il 5 novembre il progetto esecutivo per 21 posti auto tra via del Sole e via Discesa Chiesa, con il trasferimento del monumento al Fante in via Molina. Il quadro economico complessivo è di 270mila euro.

Si tratta di un intervento distinto, destinato a compensare la riduzione della sosta nella piazza. Gli atti illustrati nel precedente articolo puntavano all’affidamento entro la fine dell’anno, senza fissare una data di apertura al pubblico. I nuovi posti di via del Sole non vanno quindi confusi con i parcheggi che il sindaco conta di riaprire per Natale.

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Per chi frequenta il centro di Sona, l’indicazione immediata resta quella di utilizzare la sosta nella parte rialzata e i varchi verso le attività. La previsione comunicata da Dalla Valentina è di superare entro le festività il passaggio più critico del cantiere, con il meteo a condizionare il ritmo delle nuove pavimentazioni.

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