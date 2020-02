Sona perde una delle sue bandiere sportive: scomparso a 78 anni Gianfranco Valbusa

About Franco Fedrigo

Nato a Isola della Scala il 5 agosto 1961 e residente a Sona dal 1975. Sposato con tre figli. Appassionato di sport è componente del Comitato per la gestione del Teatro Parrocchiale e con alcuni amici organizza una rassegna di film sulla montagna. Fa parte della redazione del Baco dal 2002. View all posts by Franco Fedrigo →